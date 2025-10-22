《宇宙MARRY ME?》40張劇照釋出 崔宇植x庭沼珉先婚後愛糖分足

崔宇植、庭沼珉主演的全新浪漫愛情韓劇《宇宙MARRY ME?》甫於雙十連假在Disney+ 上線首兩集，這部以「先婚後愛」、「假結婚真領房」為主題的爆笑喜劇，一上檔就引起熱烈討論，不僅在韓國收視告捷，更登上Disney+台灣熱播冠軍！

《宇宙MARRY ME?》講述被渣男未婚夫拋棄的設計師柳美里（庭沼珉 飾），意外中獎獲得豪華新婚房，但領獎的唯一條件就是要與丈夫一起入住，柳美里逼不得已只好找來與未婚夫同名同姓的金宇宙（崔宇植 飾）假扮另一半，展開為期90天的假結婚挑戰。崔宇植日前受訪時提到過去演出電影《寄生上流》、戲劇《那年，我們的夏天》等都是窮人，這次首度能演有錢人，爽喊「終於能讓觀眾看到我更帥氣的一面！」

出演不少熱門影劇的崔宇植，日前搞笑表示接下《宇宙MARRY ME?》是因為終於可以演有錢人，他本次飾演在韓國擁有80年歷史的傳統甜點名店「明恂堂」第四代繼承人兼行銷組組長金宇宙，因為設計商標未獲得授權，硬著頭皮向設計師柳美里求援，未料卻被柳美里要求「假結婚」，兩人不得不一起偽裝。崔宇植笑稱以前演的影劇當中，像是《寄生上流》、《我們的浪漫電影》要演窮人，不然就是像《屍速列車》一樣只能一直逃亡，這次終於能演出有錢人，笑稱「終於能開好車、住豪宅，感覺跟過去完全不一樣了」。

「浪漫喜劇女王」庭沼珉則坦言，自己非常喜歡導演宋炫煜的經典浪漫劇《又，吳海英》因此決定出演，能與心儀的製作團隊合作讓她非常開心，「因為對導演的信任，也覺得與宇植合作會很有趣，所以毫不猶豫地答應了。」庭沼珉在劇中也吃足苦頭，光是在首集就有被渣男未婚夫拋棄、被車撞還有仙人掌針扎屁股的橋段、極度犧牲，不過逗趣的橋段也讓韓國網友大讚「節奏恰到好處」、「崔宇植、庭沼珉的化學反應太瘋狂了」！

兩人雖是首度合作，但彼此一見如故，崔宇植更說這次的默契非常好，甚至讓他有一種想與這個團隊立刻再拍一部作品的念頭，他與庭沼珉更可說是完美拍檔，「劇中的節奏明快、有很多有趣的互動，我們也經常即興表演，補足劇本外的細節。金宇宙和柳美里就像拼圖一樣完美契合」，庭沼珉也補充「無論我拋出什麼，他都能自然而然地接住。這份信任與默契非常珍貴，希望未來還有機會再次合作！」《宇宙MARRY ME?》全劇共12集，已於Disney+ 獨家上線，每週五、六固定更新。

《宇宙MARRY ME?》。圖/Disney+ 提供

