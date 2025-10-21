《回魂計》媽媽們的復仇 上線48小時狂飆第一

Netflix秋季強檔華語原創影集《回魂計》由《盛夏光年》陳正道、《有生之年》許肇任雙導演聯手執導，以一起詐騙綁架案為背景，探討兩位母親如何將遭判死刑身亡的詐騙首腦復活，踏上仇恨與救贖的暗黑人性考驗。

影集集結獲獎無數的國際級影后舒淇、李心潔領銜主演，雙金影后賈靜雯特別演出，強強聯手飆戲詮釋因女兒身陷詐騙案而展開一連串追查、復仇之路的母親，以及顛覆以往形象，飾演詐騙首腦的影帝傅孟柏，更集結知名泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾特別演出、鍾欣凌、方郁婷、林廷憶、劉主平、陳昕葳、鄭人碩、尹浩宇、李銘忠、喜翔等超豪華卡司，共同打造暗黑懸疑復仇劇。

影集上線48小時內直衝Netflix台灣影集每日排行榜第一名。《回魂計》於9日上線後持續多日穩坐台灣、香港、泰國、馬來西亞、新加坡與越南的Netflix每日影集排行榜前十名，在 Netflix 10 月 6 日至 12 日的非英語節目週榜中，該劇也分別在台灣、香港、泰國、新加坡與越南拿下第2、4、5、8 名，成績相當亮眼！

網皆大讚「劇情反轉再反轉，完全意想不到！」、「集結這麼多位影后同台飆戲真是太過癮了」、「這是我看到近期最厲害的華語劇了，無論卡司、劇情還是製作都超有水準！不愧是國際級作品」、「『痛苦的不是絕望，是沒完沒了的希望』真的太貼切！」，成功在網上引發熱烈討論與話題，收穫諸多好評。更一同宣布由孫盛希 Shi Shi 與師妹 KAXA 各別為影集演唱的主題曲〈Broken World〉、〈Invincible〉，將分別在10月17日、10月15日於各大音樂串流平台上線。

《回魂計》德泰混血小鮮肉尹浩宇Patrick演活復仇助力Eason收穫一票女性粉絲 網友大讚「不知道該羨慕誰」。

久違出演影集的舒淇本次在《回魂計》中完美飾演獨自照顧受害成植物人的女兒，且與丈夫離婚的家庭主婦「汪慧君」一角，觀眾紛紛大讚「演技好靈活又自然，哭戲多卻好有層次」、「好接地氣！哪裡有這麼美的家庭主婦」，對於飾演這樣的角色，舒淇表示：「這幾天打開手機就會收到各種朋友給我傳訊息，有些朋友有段時間沒有聯繫了，也在跟我說，我在追回魂計耶～最開心就是收到了很多朋友的鼓勵和認可，因為這是我時隔20多年後嘗試的劇集創作，其實上線前我都是很忐忑，這幾天看到討論度這麼高非常高興，也替導演和我的合作者們一起高興，這個項目能得到廣大觀眾的喜歡。

印象最深刻的留言就是，馬上想要看到第二季，看到這樣的評價，我覺得這個劇集就成功了。」另一位演技同樣受到廣大網友好評的李心潔，本次飾演與舒淇角色性格截然不同的母親「趙靜」，內斂又成熟的演技也讓許多網友印象深刻「沒有表情卻能表現喜怒哀樂，這什麼殿堂級演技」、「表情眼神好到位，完全把媽媽的韌性和狠勁都表現出來」，收穫許多觀眾的好評，李心潔感性表示：「劇組辛苦的拍攝，這份支持給予了所有人很大的鼓勵和肯定。相隔四年再與大家見面的新作品的到你們的喜愛，心裡真的很感動。有一個留言很可愛，他說熬夜看了，忍不住還要早起繼續追完。」

《回魂計》李心潔內斂演繹悲痛母親獲觀眾盛讚！感性回應支持：「心裡真的很感動，謝謝一路陪伴」。

而飾演劇中大反派「張士凱」的傅孟柏，被形容是劇中最「慘」的角色之一，本次的演出與身材管理都讓許多觀眾相當驚艷「班佧的園區內是有健身房嗎？身材也太好！」、「跟兩位影后神仙打架也絲毫沒有被壓過去！」談及印象最深刻的留言，傅孟柏笑說：「很開心做了這樣不一樣新的嘗試大家有看到跟喜歡，我還有收到觀眾私訊我，希望能被張士凱騙進園區內，讓我覺得很有趣又好笑。」更分享園區片場內真有擺放健身器材！

而飾演其妹妹「張怡庭」的劉主平，把受到愛情詐騙後從「暈船」到下船醒悟的傲嬌詮釋地相當好，她的一句「Pro你娘」也受到廣大網友的熱烈轉發，劉主平表示：「看到觀眾們這麽投入的隨著角色與劇情一同心情起伏、熱烈討論，覺得很不可思議也很開心。這句話的迴響太熱烈了吧，完全沒有想到會那麽有共鳴！」但也希望娛樂之餘，大家繼續一起愛著角色們討喜討厭的所有面向，跟著他們經歷與體驗這趟旅程。

《回魂計》暈船傲嬌妹劉主平爆紅，表現備受肯定。

飾演人前人後表裡不一的大善人鍾欣凌，也被網誇「根本劇拋臉！怎麼能演什麼像什麼？」、「光是『媽媽』，她已經演過多少種不同的媽了？怎麼能這麽多變」鍾欣凌笑說：「看到大家喜歡真的好感謝，我覺得觀眾很可愛，有一個網友說：『除了戲本身好看，劇本攝影美術場景也都是神。』我真的覺得我們合作的團隊很強，除了很多資深的專業人員，其實也有很多是年輕人，大家都很有想法，看到這些想法真的執行在畫面上，真心覺得他們好棒！會希望自己也能更強跟上大家。」

《回魂計》眾狂讚「反轉再反轉、完全意想不到」。

在劇中受到綁架的三位女兒林廷憶、方郁婷與陳昕葳，表現也相當亮眼「方郁婷演得超自然的，好心痛哦」、「廷憶讓人好驚喜，史艾瑪潛力無窮」、「最後的反轉什麼意思！真真看起來無殺傷力，竟然是個狠角色」特別是在園區中的戲，一次又一次的反轉、令人揪心的虐待場次，都讓觀眾相當入戲，看得十分過癮。

林廷憶表示：「大家在影集裡看到的刺激，現場都是震撼一百倍！能親身經歷這一切，並與這麼多優秀的對手合作，是我最印象深刻的回憶。也非常感謝觀眾們的投入與熱情討論。」方郁婷說：「待演員回覆補充」陳昕葳則逗趣分享印象深刻留言：「有一則是叫我『別裝植物人了，起來戰鬥！』讓我覺得很好笑」也補充很開心也很榮幸有機會和這麼厲害的前輩們一起合作。

《回魂計》方郁婷飾演遭拐騙的受害女孩，遭傅孟柏虐待致死。

這次兩位泰國籍的國際卡司蘇格拉瓦·卡那諾Weir與尹浩宇Patrick也讓台灣觀眾相當驚艷，兩人的魅力強大，其中德泰混血小鮮肉尹浩宇Patrick更是收穫一票女性粉絲，網紛紛大讚「真不知道該羨慕舒淇還是Patrick，畫面好好看」對此尹浩宇Patrick表示：「首先真的特別特別開心大家喜歡我們的《回魂計》，謝謝大家喜歡Eason這個角色。我認為《回魂計》真的是一部特別值得大家認真並且反復觀看的劇集，想知道後面的故事大家可以催催導演的第二季啦！印象深刻的留言，我看到有人分析說Eason其實是幕後那個大boss，其實我也蠻期待的哈哈哈，看到很多觀眾的分析都覺得腦洞好大，好厲害！」

《回魂計》選秀出道新星演員陳昕葳飾演舒淇植物人女兒表現亮眼。

泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾Weir完美詮釋了憨厚卻暗藏秘密的阿龐Pong，也開心表示：「我非常感謝並敬佩整個團隊中每一位成員，並為所有參與這個作品的夥伴感到開心，大家全心投入，努力呈現出最好的表現，看到成果之後，所有的疲憊都一掃而空，也希望觀眾們會喜歡這部影集。」對於影集上線後就收穫了眾多網友好評，並取得佳績，陳正道與許肇任兩位導演表示：「很感謝觀眾們的喜愛與指教，在跟編劇討論劇本時，其實就跟劇中角色提問的一樣：『復活了然後呢？』還是希望能在沈重的劇情裡，增添一些幽默有趣的地方，也很開心觀眾們喜歡。」

《回魂計》泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾Weir完美詮釋憨厚卻暗藏秘密的阿龐Pong。

而由孫盛希 Shi Shi 為 Netflix 原創華語影集《回魂計》獻唱片尾曲〈Broken World〉，低沉如戰鼓般的節奏，敲響一條無法回頭的單行道；以堅定及撕心裂肺的嗓音，將痛與恨鍛鑄成悲壯的樂章，將於10/17上線各大音樂串流平台，而其師妹 KAXA 同樣獻唱為影集量身打造插曲〈Invincible〉，則將於10/15搶先上線，呼應劇中對母愛黑暗面的深度凝視，以及人性在復仇與救贖之間的掙扎。歌名看似歌頌無敵，實則誠實面對脆弱：即使傷痕難以抹滅、心底依舊殘缺，仍選擇再度站起，去愛、去承受、去奮戰到底。

由影集配樂王倩婷 Tina C. Wang 操刀製作，將影集氛圍與歌曲情感緊密融合。前奏以孤寂的鋼琴緩緩揭幕，宛如黑暗裡的一絲微光；Kaį 與 Lexa 以默契無間的嗓音交織演繹，第一段主歌的低語呢喃是無奈的內心獨白，第二段主歌則化為母女心境的交疊對唱，不只體現出跨越生死的對話，更是母女連心之於復仇路的嘆息。

Netflix《回魂計》插曲歌手 KAXA。

Netflix原創華語影集《回魂計》以一場發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案事件為背景，講述兩位母親汪慧君（舒淇 飾）和趙靜（李心潔 飾）因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇，卻發現救贖遙不可及的懸疑故事。在充斥著欺騙與操控的危險世界裡，她們不僅要面對各自內心的陰影，還必須做出撕裂人心的抉擇。為了替摯愛的女兒報仇，在一名神女的協助下，她們將兇手張士凱（傅孟柏 飾）復活、施以酷刑，甚至勒索兇手的母親索取贖金。然而，無論對兇手施加多少痛苦，憤怒始終無法平息。一位復仇的母親，究竟能為女兒走到多遠？而當關於事件真相的黑暗秘密逐漸浮現，她們的友誼也被推向極限，迫使她們正視並挑戰自己道德的界線。《回魂計》現已於Netflix全球現正熱播中。

《回魂計》。

《回魂計》傅孟柏顛覆形象挑戰惡角，笑認觀眾私訊「想被張士凱騙」。

《回魂計》集結舒淇、李心潔、賈靜雯聯手飆戲，掀最黑暗母愛復仇。

《回魂計》舒淇、李心潔尋復活儀式，重生死刑犯傅孟柏七天私刑審判。

《回魂計》舒淇、李心潔、賈靜雯聯手飆戲。

Netflix《回魂計》主題曲歌手 孫盛希Shi Shi。