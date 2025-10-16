《一笑隨歌》陳哲遠♥李沁 37秒吻戲猛烈翻滾撩人無極限

由李沁跟陳哲遠攜手演出的古裝權謀愛情劇《一笑隨歌》以緊湊的敘事節奏獲讚，近期劇情更是高能不斷，陳哲遠成功清算弑母血仇，他與李沁也從一開始互抽47鞭的宿敵，轉變為熱吻37秒的靈魂伴侶，相關話題火速衝上微博熱搜第一，讓劇迷直呼太好嗑了。

愛奇藝國際版獨播《一笑隨歌》改編自熾翼千羽小說《一笑》，講述錦繡第一女射手「付一笑」（李沁 飾）在平陵之戰射傷夙砂大皇子「鳳隨歌」（陳哲遠 飾）後遭暗算墜崖，並與他意外交會，本是國仇宿敵的兩人被迫結盟，在權謀與復仇中情愫暗生，雙強CP的對手戲火花四射。

近期劇情中，在付一笑追查下，鳳隨歌驚覺自己慘遭情同兄弟的摯友「慕容曜」（左葉 飾）背叛，陳哲遠把鳳隨歌眼眶泛紅、含淚質問的細節演得極具感染力，兄弟倆就此恩斷義絕，鳳隨歌隨後也揭開母親當年遇害真相。

權謀之外，最受矚目的莫過於鳳隨歌與付一笑的情感升溫，付一笑輕聲一句「擔心你」，瞬間引爆鳳隨歌壓抑已久的情感，反手將她推至牆邊擁吻，再溫柔地抱上床，兩人吻戲情感濃烈，雖然只有37秒，卻令人印象深刻，事後付一笑躺在鳳隨歌懷中，手指輕撫他的胸口，小動作裡全是雙向奔赴的甜蜜。

不過才剛撒完糖，劇情馬上又給觀眾重重一擊，慕容曜父子一不作二不休，聯手謀害鳳隨歌，付一笑得知鳳隨歌被埋於郊外，連忙趕往現場營救，她滿身泥土、淚流不止，一句「你醒醒啊！」撕心裂肺，成為全劇最催淚的一幕。

《一笑隨歌》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

李沁受訪時形容這場戲拍得非常激烈，因為導演希望捕捉角色為愛拼命的真實狀態，她在超過30度的高溫下徒手扒土，不僅弄到滿身都是泥土，手也破皮，感覺整個人快缺氧，直呼「已經挖不動了」，最後得由工作人員扶著她起身。被埋在坑中的陳哲遠則淡定地笑說：「我被泥土蓋起來那一刻，感覺自己好像跟大自然融為一體了，還想著如果我繼續被埋在這裡，隔天會不會發芽，最後長成一棵樹？」

談起接演《一笑隨歌》的感想，李沁表示，男女主角是雙強設定，兩人初次對峙就火花四射，能動手絕不廢話，「我們一上來就是互掐得狠、相愛相殺，這樣的組合本身就很吸引人。」李沁認為，男女主角的感情並非突如其來，而是在一次又一次生死交錯中累積出的信任與依戀，「他在我陷入險境時總是第一個出現保護我，時間一久，情感自然會發酵，同時，付一笑也會反過來救他，兩個人互相救贖，愛就在這些細節裡滋長。」陳哲遠則透露，看過劇本後，他立刻就被角色的複雜性吸引，「鳳隨歌是一個外冷內熱的男人，他在權謀世界裡是狼，但在付一笑面前，他就會變成狗，可以說是在外當狼、在家當狗。」讓一旁的李沁聽了不禁笑出聲。

《一笑隨歌》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

另外，兩人在劇中的吻戲屢屢掀起話題，陳哲遠跟李沁互誇彼此都是吻戲達人，陳哲遠更自曝第一次跟李沁拍完吻戲後，回去就上網搜了李沁吻戲合集，因為她拍的吻戲都很出圈，李沁害羞回說：「你也有很多吻戲在網路上流傳啊！我只是希望每個吻戲都有一些變化，做到讓觀眾看了有不同感覺」。

《一笑隨歌》劇情進入高潮並持續開虐，在最新預告中，鳳隨歌雖然在付一笑拼命救治下奇蹟甦醒，卻遭遇先失明、後失憶的雙重打擊，甚至忘了自己最愛的人，究竟這對雙強CP能否克服考驗，迎來圓滿結局，成為關注焦點。《一笑隨歌》正在愛奇藝國際站熱播中。

《一笑隨歌》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

