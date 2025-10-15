《女王偵訊室 2025》天海祐希致謝12年歷程 大叔「歐巴桑化」愛聊又愛鬧

女王天海祐希霸氣回歸！粉絲引頸期盼的經典系列最新作《女王偵訊室 2025》即將開播，田中哲司、小日向文世、速水茂虎道、鈴木浩介、でんでん(緒方義博)、塚地武雅等原班人馬再度集結，迎接系列 12 年的最終章。

因多年拍攝讓演員們建立起好交情，他們還自嘲已經「歐巴桑化」，在現場愛聊天、講不停，反而是天海祐希成了會唸他們的「歐吉桑」，形成有趣的反差日常。這群大叔們更在粉絲見面會上「造反」，瘋狂吐槽天海祐希很「可怕」，讓她忍不住回嘴：「我們居然這可以在這種情況下合作12年？！」《女王偵訊室 2025》KKTV 10/17起跟播，每週五上架更新。

日前在東京舉辦的《女王偵訊室》首場粉絲見面會中，老班底們被問到天海祐希是否有可愛的一面，田中哲司斬釘截鐵地回答：「完全沒有！倒是可怕、讓人心驚膽顫的事很多！」現場瞬間爆出大笑，其他演員紛紛點頭贊同。

小日向文世補充：「說可怕不如說嚴格。天海一出現，大家都緊張（笑）。但她在現場笑的時候又很可愛，這種反差真的很大。」田中還爆料了女王反差萌的瞬間：有次天海上身換了戲服，但下身仍穿著運動褲就要去拍攝，讓他覺得非常可愛，甚至認為以天海的氣場，就算穿運動褲拍攝，也完全沒問題。

でんでん也幽默補刀：「如果因為什麼事情向她致歉，她說『沒關係』的語氣和狀態，根本就不像是在說沒關係。」天海自己聽到演員們一致說她可怕，也忍不住反擊：「欸，每個人都這麼說，我們居然還一起拍了12年的戲！」她解釋，因為自己台詞量多，有時到現場還在想台詞，看起來就會顯得嚴肅。

《女王偵訊室2025》緊偵班大叔們「歐巴桑化」 爆料天海祐希「可怕到令人膽戰心驚」。圖/KKTV提供

《女王偵訊室 2025》與年底即將上映的電影版《女王偵訊室 THE FINAL》緊密呼應，帶領觀眾一探偵訊室如何面對系列史上最棘手案件的心理攻防。於首集故事中飾演該關鍵人物是加新入該系列的實力派演員山本耕史與若村麻由美。山本耕史飾演以「日本首位輪椅主播」而聞名的主播，他與天海祐希之間似乎隱藏著不為人知的過往，兩人將在偵訊室中展開命運對決。

山本耕史笑說「劇本果然如預期般厚得像辭典！」，很榮幸能夠參與這個系列，會全力投入。若村麻由美則飾演與山本耕史分居中的妻子，身為該作鐵粉的她透露，看到偵訊室布景時，心中就湧起「終於來到這裡了！」的激動感，這次她的角色將會做出了讓偵訊室意外的震撼行動，影響著事件的發展。

除了跟播最新一季《女王偵訊室 2025》，KKTV 也上架《女王偵訊室》S1~S4與2022新春特別篇，粉絲不僅可以重溫經典角色，也將見證「偵訊室」面對最強嫌疑犯的終極心理對決。

《女王偵訊室2025》山本耕史飾演主播，與天海祐希有精彩對手戲。圖/KKTV提供

《女王偵訊室2025》若村麻由美在首集中扮演關鍵角色。圖/KKTV提供

《女王偵訊室2025》速水茂虎道與鈴木浩介。圖/KKTV提供

女王天海祐希霸氣回歸 《女王偵訊室 2025》迎12年系列最終章。圖/KKTV提供