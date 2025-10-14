3部日劇熱播中：《我推成為我上司 全速前進》《殺了害死女兒的人，這樣的我有罪嗎？》《新東京水上警察》LINE TV共享方案帶你追

LINE TV 首度推出全新「單人、雙人、四人」共享方案，首賣下殺最低每人月付66元起，輕鬆享有VIP專屬權益，同時新增「雙字幕」與「離線觀看」功能，讓觀眾享有更優質的觀影體驗！

內容豐富度也升級，除了熱播戲劇與節目外，更陸續上架多部話題日劇與動漫作品，包含本季跟播日劇《我推成為我上司 全速前進》、《殺了害死女兒的人，這樣的我有罪嗎？》、《新東京水上警察》、《地下偶像殺人事件》，及超人氣動畫《間諜家家酒》第三季等新番，精彩內容不間斷！

水野美紀新劇全身整形化身25歲新手媽媽 齊藤京子挑戰「內心55歲」演技

本季跟播日劇《殺了害死女兒的人，這樣的我有罪嗎？》描述55歲的照護員筱原玲子（水野美紀 飾），為替女兒復仇，在神秘天才外科醫生（白岩瑠姫 飾）協助下，進行全身整形，化身為25歲的「新手媽媽」篠原玲子（齊藤京子 飾），潛入「媽媽之友」群組，掀起復仇的驚滔駭浪。

28歲的齊藤京子是日本女團日向坂46前成員，將挑戰「外貌25歲、內心55歲」的反差演技。她坦言：「這個角色外表雖然是25歲，但內心卻是55歲，要用動作與表情表現出年紀的落差真的很難。拍攝期間我有向教導演和同年代（50多歲）的人請教，努力揣摩演出。」現年51歲的水野美紀飾演整型前的「玲子」，她表示為了讓觀眾更能投入劇情，「有用心詮釋整形前那份痛苦的心情，希望能把這樣的情感傳達給觀眾。」《殺了害死女兒的人，這樣的我有罪嗎？》每週三12:00更新。

《殺了害死女兒的人 這樣的我有罪嗎？》由齊藤京子（左）、與水野美紀主演。圖/LINE TV提供

八木勇征《我推》「豁出去了」！偶像空降當社長 鈴木愛理白眼翻太多

另一部延續前作熱潮的浪漫愛情喜劇《我推成為我上司 全速前進》，背景移師大型時尚服飾公司，由偶像歌手出身的鈴木愛理主演，飾演私下熱愛追星的社長秘書。劇情講述她喜愛的年下演員「冰室旬」（八木勇征 飾）突然引退演藝圈，竟意外成為公司新任社長，兩人之間譜出一段浪平行世界的全新職場戀愛。

日本男團FANTASTICS成員八木勇征飾演男主角冰室旬，他表示角色是一位從2.5次元偶像轉戰戲劇圈的演員，為了表現角色的多面性，有和導演討論許多細節。希望能讓觀眾看到角色在職場與私下不同的反差魅力。為了符合喜劇節奏，他也特別注意肢體動作和表情，好讓後製可以加上更多音效，「我覺得我真的是豁出去了！」鈴木愛理則笑說，她的挑戰是如何把「奇怪的表情」和「有趣的表情」拿捏好，「有時候也會被提醒白眼翻太多了！」《我推成為我上司 全速前進》每週三20:30更新。

《我推成為我上司 全速前進》八木勇征飾演員「冰室旬」。圖/LINE TV提供

《我推成為我上司 全速前進》鈴木愛理（右）劇中飾演私下愛追星的社長秘書，有天自己的偶像居然變成老闆？圖/LINE TV提供

《我推成為我上司 全速前進》鈴木愛理飾演私下愛追星的社長秘書。圖/LINE TV提供

佐藤隆太患「恐水症」竟當起「水上警察」 與NEWS加藤成亮水火不容

今年話題日劇《新東京水上警察》是日本連續劇史上首部以「水上警察」為題材的作品，由實力派演員佐藤隆太，攜手日男團NEWS成員加藤成亮和乃木坂46前王牌成員山下美月，追查發生於海上的各種案件。佐藤隆太飾演患有「恐水症」的刑警碇拓真，他表示在船上拍攝對許多人來說都是頭一遭，也曾經對此感到不安，但整個劇組都敬業且專注地完成，「有一場高潮戲，我們連續三天頂著烈日在船上拍，非常消耗體力，但這段過程也讓劇組更加團結」。加藤成亮飾演菁英刑警日下部峻，他表示：「劇中他與佐藤隆太關係就像水火不容，正因個性截然不同而產生鮮明對比，碰撞出的火花格外吸引人。」《新東京水上警察》每週三18:00更新。

LINE TV 開掛升級！全新單人、雙人、四人方案選擇更彈性，日劇、動漫大補血，雙字幕、離線觀看新功能上線。慶首賣下殺，最低$66升級VIP！詳請請洽👉最低$66升級活動官網 LINE TV10歲了！邀請你一起慶生，追劇領加倍好禮！👉LINE TV 十年相伴會員感謝祭

《新東京水上警察》是日本連續劇史上首部以「水上警察」作為題材的作品。圖/LINE TV提供