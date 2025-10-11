《榮耀家族》小說改編 妻夫木聰賽馬世界尋回人生熱情

日劇《榮耀家族》改編自暢銷作家早見和真同名小說的《ザ・ロイヤルファミリー》。這部作品曾榮獲山本周五郎賞與日本中央競馬會馬事文化賞。該劇由妻夫木聰領銜主演，飾演歷經挫折、最後在賽馬世界找回熱情的會計師栗須榮治。妻夫木聰透露，他與原作者私交甚篤，早見更是親自邀請他接演這個角色，他表示：「這樣被信任、被點名出演，是一件非常幸福的事。」

而人氣男團 Sonw Man 成員目黑蓮則飾演牽動全劇發展的神秘角色，製作單位至今對其身分三緘其口，演員也被下達封口令。目黑蓮笑說，開拍前製作人還神秘地要他「多跑一點就好」，讓他忍不住想說：「難道我演的是馬嗎？」《榮耀家族》KKTV 預計於10月14日起，每週一上架更新。

《榮耀家族》以競馬為舞台，描繪人與賽馬之間橫跨二十年的羈絆與奇蹟。除妻夫木與目黑外，還集結佐藤浩市、松本若菜、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉澤悠等黃金卡司，由《型男主廚三星夢》、《LAST MILE》導演塚原亞由子執導，尚未開播便掀起熱烈話題。

由於劇情大量涉及與馬相關的場景，拍攝難度極高。妻夫木聰透露，為了配合馬匹，經常必須在凌晨就開拍，甚至還有過半夜兩點就要出發的行程。有過多次騎馬戲經驗的佐藤浩市也補充：「馬其實非常敏感，整個拍攝過程中，大家都必須彼此配合、細心照料。」

《榮耀家族》。圖/KKTV提供

為了真實感，該劇也遠赴賽馬聖地的北海道日高地區取景，盡量以最少人數與輕聲作業完成拍攝。目黑蓮回憶，第一場與馬對戲的場景，甚至連喊『開拍了』的聲音都沒有，他甚至不知道攝影機什麼時候開拍、什麼時候停機，一切都很真實自然。現場額外的小插曲就是碰上當地罕見的連日下雨，佐藤浩市打趣說：「天氣不好一定是因為妻夫木聰是雨男的關係！」令妻夫木立刻反駁：「才不是！」可愛的互動讓現場歡笑不斷。

談到與馬相處的經驗，妻夫木聰分享一段拍攝大河劇的回憶，當時他怎麼騎都不順，後來決定主動幫馬洗澡培養感情，「當我幫牠洗臀部時，牠突然把尾巴豎起來，那一刻我感覺牠接受我了。過幾天後，我竟然騎得很好。」他笑說，從那次經驗體會到「馬不是交通工具，而是有情感的夥伴，需要建立彼此的信任感」。《榮耀家族》不只是賽馬的故事，更是一場屬於夢想與信任的奔馳，KKTV 將於 10 月 14 日起跟播，每週一上架更新。

《榮耀家族》。圖/擷取自tbs.co.jp