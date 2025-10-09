《看看你有多愛我》映後口碑爆棚 楊謹華x紀培慧掀網紅名利的黑洞

晴天影像重磅推出原創影集《看看你有多愛我》10月7日舉行搶先看記者會，知名導演葉天倫與廣告名導廖堃言攜手金鐘編劇范芷綺，以及堅強演員陣容楊謹華、林思廷、詹子萱、古名伸、狄志杰、鍾承翰、李維維、李宗霖，還有特別演出的紀培慧，一同盛裝出席，映後熱烈分享角色心路歷程。

楊謹華化身網紅單親媽媽，與飾演雙胞胎女兒的林思廷、詹子萱擦出真摯母女情感火花。紀培慧挑戰操弄人心的精明角色大呼過癮；國際知名舞蹈家古名伸坦言演戲像「過招」；鍾承翰親曝面對網路惡評的解套方式；李維維大方分享直播喝醉的出糗經驗；狄志杰與李宗霖搭檔演出父子，刻意「疏遠」營造對立氛圍。最新預告一釋出，便引發網路高度討論，全劇聚焦網紅議題、親情羈絆與犯罪懸疑，情節張力十足，勢必成為今年話題新作。

楊謹華劇中飾演一位網紅單親媽媽，獨立撫養由林思廷、詹子萱飾演的一對雙胞胎女兒。為了培養真實自然的母女情感，劇組提前安排三人前往民宿，展開兩天一夜的「家庭小旅行」。楊謹華坦言：「其實出發前還是有點緊張，一直在想該怎麼開話題，沒想到她們非常可愛又健談，很快我們就打成一片，能遇到這麼合得來的演員，真的是很難得的緣分。」林思廷表示出發前忍不住預想了很多種情況，「沒想到媽媽一上車就好親切，腦中的預設立場瞬間消失。」此言馬上被楊謹華笑虧：「所以妳才去坐前座對不對？」林思廷趕緊撒嬌解釋：「因為我會暈車才坐前面的啦。」

個性較慢熱的林思廷也回憶道：「兩天一夜的晚上，我跟子萱睡同房，明明我們三人已經在客廳聊到凌晨四點，結果回房後她還能一直有新的問題問我，真的很像我妹妹，好可愛。」詹子萱則開心補充：「我在家是姊姊，從小就很希望能有哥哥或姊姊，這次在劇中算是圓夢了！」三人戲裡戲外情感緊密，還私下創立一個名為「幹大事」的聊天群組，至今仍常用來聯絡感情，彼此親暱地以「媽媽、姊姊、妹妹」互稱，猶如真正的一家人。詹子萱更透露是楊謹華的戲迷，「她會分享很多經驗給我們，私下相處時也會像戲裡面媽媽那樣叮嚀我們。每一次只要對到媽媽的眼神，就會覺得充滿安全感。」

《看看你有多愛我》林思廷（左起）、古名伸、楊謹華、詹子萱，劇中三代同堂聚首，出席搶先看記者會。圖／晴天影像提供

《看看你有多愛我》劇情緊扣當代網路生態，被問及如何面對網路上的各式評論時，楊謹華大方分享：「平常不管好的壞的評論，我都會看，偶爾會淘氣一下回覆提問或者誇我的。」記者會上搶先播放第一集內容，其中一段楊謹華醉後失控開直播的戲碼，惟妙惟肖的演技，引發觀眾熱烈反應。而現實中有沒有喝醉誤開直播的經驗，楊謹華笑回：「喝醉才不會開直播讓大家看到！」相較之下，劇中飾演當紅人氣女星的李維維則自曝有類似經歷，「以前有一次想嘗試跟其他網紅一樣，邊喝酒邊直播聊天，結果喝不到一杯就有點醉了，當下超怕自己會講出什麼不得體的話，趕快關掉直播，那次真的有點嚇到！」

鍾承翰也分享過往遭遇網路惡評的經驗，他提到曾在一部作品中飾演自行車選手，雖然投入大量心力訓練與實際拍攝，卻遭到不少網友質疑只是「做做樣子」、真正騎車的都是替身，讓他感到既無奈又挫折。「當時看到那些留言真的很傷人，後來在公開場合努力說明拍攝過程，就是希望不要讓一句話抹滅大家的努力。」李維維則談到學生時期出道的經歷，當時雖然網路未普及，但電視曝光率高，因此在學校被「放大檢視」。她表示：「也不能說是霸凌，但同學會覺得妳拍過一些作品，好像就比較厲害，有時候因為拍戲請假、遲到，也會被教官特別關注。」兩人此次在劇中飾演夫妻，與楊謹華有糾結的三角關係，複雜情感走向備受期待。

《看看你有多愛我》李宗霖（左起）、狄志杰、紀培慧、林思廷、楊謹華、詹子萱、古名伸、鍾承翰、李維維盛裝出席搶先看記者會。圖／晴天影像提供

紀培慧特別演出網紅經紀人一角，性格八面玲瓏，行事動機讓人難以捉摸。她直言這跟現實中的自己差距甚大，「這個角色非常社會化，也很懂得操縱人性，總能在關鍵時刻告訴怡安（楊謹華角色名）該怎麼做。雖然我很早就開始工作，但生活圈相對單純很多，這次能夠挑戰這樣的角色，我覺得很過癮。」國際知名舞蹈家古名伸在劇中大膽突破，以強勢形象詮釋主角怡安的母親「玉蘭」。

古名伸表示自己從來沒有罵過人，很感謝楊謹華在對戲時，幫助她堆疊情緒，才能如此順利地罵人，笑稱與楊謹華在戲裡是「相愛相殺」的母女檔。被問到演戲跟舞蹈有沒有相似之處，她細膩形容：「我覺得跟謹華在對話的時候，很像在過招比力道，她放了多少力量，我要怎麼回回去，才能把緊張的氣氛撐起來。這跟跳舞很像，我們身體觸碰到時，就會知道該怎麼回饋力量給彼此，所以一個是語言的力量，一個是動作的力量，都在過招拆招的感覺。」

《看看你有多愛我》楊謹華（右）、紀培慧出席搶先看記者會。兩人首度合作飾演網紅與經紀人。圖／晴天影像提供

狄志杰與李宗霖首次合作演出父子檔，雙雙展現突破性的演技。狄志杰表示：「宗霖是一個很聰明的小帥哥，可惜因為這次我飾演的父親角色比較特別，他非常孤獨且活在自己的世界中，所以我在片場也非常少與其他人交談，只讓自己和角色對話。」李宗霖也分享：「第一次見到志杰哥的時候，他就有跟我討論，希望不要跟我太熟，這樣能營造出雖然是家人但卻存在特別的疏離感，對於這對父子來說比較合適，但其實在戲外能強烈感受到，志杰哥非常照顧大家的感受，走戲的時候還會特別提醒有沒有會傷到人的尖銳處，非常細心。」戲外狄志杰經營自媒體頻道，以夫妻與家庭話題為主推出一系列短影音，獲得不少網友喜愛，問及是否考慮讓兩個孩子未來也走上藝人或網紅之路，他笑說：「其實不太想讓他們出道，但是如果他們真的很有興趣，也只能支持了。」

導演葉天倫表示：「這部戲是用網路議題來講人與人之間的關係，尤其是親子關係，希望大家能在劇中找出一些與家人和解的方式。」廣告出身的導演廖堃言則分享，「這部戲描述親情、友情、愛情，在網路虛擬或現實社會中，種種模糊的情感樣貌，包括光明的、陰暗的，我們努力讓它變得更清晰，希望能讓觀眾理解，並且去感受。」金鐘編劇范芷綺分享創作理念時談到，「我一直覺得華人家庭裡，父母跟小孩的關係很辛苦，希望作品能揭開被壓抑的愛與遺憾，重新學會相愛。」

《看看你有多愛我》導演葉天倫（左起）、導演廖堃言、編劇范芷綺與女主角楊謹華合作愉快。圖／晴天影像提供

《看看你有多愛我》故事描述單親媽媽怡安（楊謹華飾）獨力撫養一對雙胞胎女兒長大。姊姊凱希（林思廷飾）甜美討喜，五歲時意外與媽媽成為人氣親子網紅；妹妹莉莉（詹子萱飾）害羞內向，從未在鏡頭前露面，成為無人知曉的另一名女兒。邁入青春期的凱希不想再配合經營粉絲團，怡安決定設計一場「凱希失蹤案」引發話題，要求凱希配合最後一次。沒想到，原本虛構的「假失蹤」卻陰錯陽差成了「真綁架」。當怡安在媒體前哭喊哀求大眾協尋愛女時，卻不知此刻凱希早已身陷險境。綁架事件揭開怡安黑暗的過往以及長年深埋的心結。最終，綁架犯提出請求，要求怡安開直播，向網友證明她是否有資格當母親，而網友的殘酷投票，也將決定母女三人的結局......。

《看看你有多愛我》由六六喜喜股份有限公司、台灣連線股份有限公司、晴天影像股份有限公司、中華電信股份有限公司共同出品，葉天倫擔任監製暨導演，與導演廖堃言聯手執導，並匯聚金獎幕後團隊，包括監製葉丹青、編劇范芷綺、攝影指導葉紹麒、美術指導羅文璟等人，強強聯手展現台劇創作實力與製作能量。堅強卡司集結楊謹華、林思廷、詹子萱、紀培慧、古名伸、狄志杰、鍾承翰、李維維、李宗霖等實力派演員。11月2日起，每週日晚間8點，全台電視頻道由八大戲劇台獨家首播，OTT頻道則由中華電信MOD、Hami Video同步獨家播映。每週連播2集，全劇共6集，敬請鎖定！

《看看你有多愛我》林思廷。圖/晴天影像提供

《看看你有多愛我》林思廷飾演雙胞胎姊姊「凱希」。圖/晴天影像提供

《看看你有多愛我》楊謹華（中）、林思廷（左）、詹子萱揭開網紅家庭背後暗流。。圖/晴天影像提供

《看看你有多愛我》。圖/晴天影像提供