《看看你有多愛我》楊謹華網紅媽媽為流量不擇手段 假失蹤演成真悲劇

晴天影像推出最新力作《看看你有多愛我》由知名導演葉天倫與新銳導演廖堃言共同執導，楊謹華、林思廷、詹子萱首度合作同台飆戲，打造話題十足的黃金卡司。劇情描繪現代親子議題與網紅文化背後的情感代價。官方宣布影集將於11月2日全台首播。

《看看你有多愛我》預告一開場，楊謹華飾演的單親媽媽蜷縮在浴缸裡，彷彿在夢境中呢喃傾訴對「理想家庭」的渴望。影像交錯呈現母女三人共處的溫馨日常，乍看幸福美滿，卻暗藏壓抑與裂痕。預告尾聲氣氛急轉直下，林思廷飾演的大女兒情緒崩潰、直視鏡頭怒吼：「妳說謊！」為劇情埋下懸疑伏筆，讓觀眾好奇這個家庭究竟隱藏了什麼不可告人的祕密。

楊謹華在《看看你有多愛我》中飾演兼具網紅光環與單親母職壓力的「陳怡安」，展現出極為豐富的表演層次。她分享道：「很期待播出，希望觀眾在看劇時不會看到楊謹華，而是能夠完全走進陳怡安這個角色裡，感受到她作為母親、也是女兒的掙扎與矛盾。」這個角色不同於傳統定義中的「慈母」形象，而是身處流量壓力、網路輿論與家庭失衡中掙扎求生的現代女性。楊謹華以精準且具有穿透力的演技，將角色在光鮮亮麗背後的脆弱與破碎層層揭開，有望為觀眾帶來耳目一新的驚喜。

飾演異卵雙胞胎姊妹的林思廷與詹子萱，也分別挑戰與自身個性截然不同的角色設定，讓她們直呼過癮也充滿壓力。林思廷飾演的姊姊「凱希」，外表甜美討喜，卻在青春期逐漸對母親的控制產生反抗。林思廷表示：「透過角色希望大家可以看到我在甜美可愛的背後，也有比較叛逆、不可愛的另一面。凱希的爆發，其實跟我某些真實面有一點接近，因此詮釋起來很有共鳴。劇中看似相愛相殺的母女關係背後，其實都源自於愛。」

《看看你有多愛我》林思廷（中）與詹子萱（右）飾演異卵雙胞胎姊妹。圖/晴天影像提供

詹子萱飾演的妹妹「莉莉」則是一個壓抑而內斂的角色，存在感被長期忽略，也讓她的內心世界極其隱晦。「莉莉是一個很壓抑的女孩，她知道自己沒有媽媽和姊姊那麼好，所以選擇把情緒都藏起來，她的心態是很複雜的。這點跟我本人很不一樣，我是會選擇表達出來、試著解決的。」角色最大的挑戰是讓她學習用更細膩的層次去詮釋一個「沒有被好好看見」的小孩。詹子萱說：「希望大家看了之後，能感受到其中的溫度和情感。」

隨著超前導預告釋出，官方同步公開的主視覺海報也迅速引發網路熱議。畫面中，母女三人分別身著全黑禮服與純白芭蕾舞衣，佇立在一處宛如劇場舞台、又似夢境的場景中。海報巧妙運用長虹玻璃質感的視覺遮罩，這層玻璃不僅營造出疏離與神秘的氛圍，也象徵著母女三人在社群光環下的完美表象，以及深藏其中的情感糾葛與壓抑真相。黑與白的服裝配色亦強化角色之間的衝突與對比，呼應劇中親子關係的扭曲與懸疑氛圍。

《看看你有多愛我》楊謹華（中）、林思廷（左）、詹子萱。圖/晴天影像提供

《看看你有多愛我》故事描述單親媽媽怡安（楊謹華飾）獨力撫養一對雙胞胎女兒長大。姊姊凱希（林思廷飾）甜美討喜，五歲時意外與媽媽成為人氣親子網紅；妹妹莉莉（詹子萱飾）害羞內向，從未在鏡頭前露面，成為無人知曉的另一名女兒。邁入青春期的凱希不想再配合經營粉絲團，怡安決定設計一場「凱希失蹤案」引發話題，要求凱希配合最後一次。

沒想到，原本虛構的「假失蹤」卻陰錯陽差成了「真綁架」。當怡安在媒體前哭喊哀求大眾協尋愛女時，卻不知此刻凱希早已身陷險境。綁架事件揭開怡安黑暗的過往以及長年深埋的心結。最終，綁架犯提出請求，要求怡安開直播，向網友證明她是否有資格當母親，而網友的殘酷投票，也將決定母女三人的結局......。

《看看你有多愛我》林思廷。圖/晴天影像提供

《看看你有多愛我》由六六喜喜股份有限公司、台灣連線股份有限公司、晴天影像股份有限公司共同出品，全劇由葉天倫擔任監製暨導演，與導演廖堃言聯手執導，並匯聚金獎幕後團隊，包括監製葉丹青、編劇范芷綺、攝影指導葉紹麒、美術指導羅文璟等人，強強聯手展現台劇創作實力與製作能量。卡司集結楊謹華、林思廷、詹子萱、紀培慧、古名伸、狄志杰、鍾承翰、李維維、李宗霖等實力派演員，黃金製作團隊搭配堅強演出陣容，勢必再掀新一波台劇熱潮。11月2日起，每周日晚間8點在八大戲劇台、中華電信MOD、Hami Video獨家首播，每週連播2集，全劇共6集，敬請鎖定！

《看看你有多愛我》林思廷飾演雙胞胎姊姊「凱希」。圖/晴天影像提供

《看看你有多愛我》楊謹華化身網紅媽媽。圖/晴天影像提供

《看看你有多愛我》楊謹華飾演「陳怡安」。圖/晴天影像提供

《看看你有多愛我》楊謹華飾演兼具網紅光環與單親母職壓力的「陳怡安」，展現出豐富的表演層次。圖/晴天影像提供

《看看你有多愛我》詹子萱飾演雙胞胎妹妹「莉莉」。圖/晴天影像提供

《看看你有多愛我》監製暨導演葉天倫。圖/晴天影像提供

《看看你有多愛我》導演廖堃言。圖/晴天影像提供

《看看你有多愛我》。圖/晴天影像提供