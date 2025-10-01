愛奇藝2025上半年熱門劇TOP10：《白月梵星》《淮水竹亭》《愛你》霸榜前三

iQIYI愛奇藝國際版公布2025年上半年（1月1日至6月30日）台灣熱門戲劇排行榜TOP10，古裝劇《白月梵星》憑藉亮眼口碑與高熱度榮登冠軍，《淮水竹亭》緊隨其後位居第二，浪漫愛情劇《愛你》則穩坐第三。三部作品分別代表古裝奇幻、武俠愛情與現代甜寵，充分展現平台內容的多元與市場吸引力。

完整TOP10榜單還包括《Good Day》《無憂渡》《仙台有樹》《冬至》《白色橄欖樹》《臨江仙》及《念無雙》，題材橫跨綜藝、愛情、奇幻、青春、懸疑等領域，反映出觀眾的多元觀影需求。

《白色橄欖樹》中的陳哲遠，也將攜手李沁推出新作《一笑隨歌》，挑戰亦正亦邪的皇子角色。圖/iQIYI愛奇藝國際版

同時，愛奇藝於上週四釋出多部大劇片花，榜單中的主演後續新作也備受期待。敖瑞鵬憑《白月梵星》人氣攀升，此次公布他的兩部新作《一點浩然氣》《不二之辰》，其中《一點浩然氣》光頭造型引發熱議；張凌赫則攜手田曦薇主演古裝劇《逐玉》，並與王楚然共同出演民國題材《這一秒過火》，展現多元戲路。王楚然亦將與丞磊合作穿越題材《成何體統》。

而李一桐在今年憑《書卷一夢》大熱後，還有兩部古裝劇備受矚目：與曾舜晞、鄧為在《雲秀行》展開三角情感對決，並在《狐妖小紅娘王權篇》中與成毅，上演跨越人妖界限的虐戀故事，《白色橄欖樹》中深情演出的陳哲遠，也將攜手李沁推出新作《一笑隨歌》，挑戰亦正亦邪的皇子角色，與李沁上演充滿張力的對手戲。更多話題作品請一定要鎖定iQIYI愛奇藝國際版，平台將持續引進更多優質且兼具話題性的戲劇內容，持續為用戶提供更豐富的娛樂體驗。

《一點浩然氣》敖瑞鵬光頭造型引發熱議。圖/iQIYI愛奇藝國際版

武俠男神成毅《狐妖小紅娘王權篇》。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《逐玉》已與9月底殺青，播出備受期待。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《這一秒過火》張凌赫劇中造型帥度升級被網讚(來源張凌赫微博)。圖/iQIYI愛奇藝國際版