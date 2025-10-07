《許我耀眼》趙露思ｘ陳偉霆 壞女人得到一切包括觀眾

《大喬小喬》張悅然筆下的民國姊妹命運交織

《大喬小喬》是知名作家張悅然創作的一部中篇小說集，於 2017 年由作家出版社出版，並於 2024 年由上海三聯書店再版發行。小說集收錄了同名篇章《大喬小喬》、以及《動物形狀的煙火》等共九篇以女性主題為核心的中篇小說。

全書以中國 1980 年代的家庭計畫政策為背景，聚焦於喬家兩姊妹許妍（原名喬妍）與喬琳因家庭變故而走向不同人生道路的故事。作品巧妙地採用雙線敘事手法，穿插兩人坎坷的童年經歷，剖析她們因成長環境差異所產生的強烈情感衝突與命運糾葛。

姊姊喬琳承擔著維繫家庭親情的重任；妹妹許妍則因被送養，長大後隱忍掙扎，最終在北京立足。小說透過姊妹對比，探索個體在社會洪流下做出選擇的不可知性。張悅然在創作自述中提到，這部作品是她寫作生涯中的第一個中篇小說，於 2016 年動筆，其創作脈絡與作者的長篇小說《繭》一脈相承。

《大喬小喬》同名篇章自出版後屢獲殊榮

《大喬小喬》於 2017 年 12 月獲得首屆汪曾祺華語小說獎中篇小說獎，並入選 2017 年《收穫》文學排行榜中篇小說榜專家榜第三名。作品的影視版權備受關注，已發展出兩個重要改編：由趙德胤執導的電影《喬妍的心事》由趙麗穎、辛芷蕾主演。及探討現代婚姻困境的都市電視劇《許我耀眼》由趙露思、陳偉霆主演，該劇改編自書中的相關篇章。

《許我耀眼》趙露思、陳偉霆主演。圖/擷取自微薄

《許我耀眼》趙露思ｘ陳偉霆的假面婚姻，熱度榜冠軍

這部聚焦現代精英困境的都市愛情劇《許我耀眼》改編自作家張悅然的小說《大喬小喬》。由當紅演員趙露思、陳偉霆領銜主演，並集結了唐曉天、萬鵬等、管梓淨、鍾雅婷、王伊瑤等卡司。

該劇於 9 月 26 日在騰訊影片首播後，立即引爆話題，開播首日站內熱度便衝破 27000，創下該平台年度劇集的首播紀錄。播出第9天（10月4日）市占率達41.7%，超越同期優酷《藏海傳》與愛奇藝《生萬物》。騰訊平台每日峰值突破3.2萬次觀看。登頂WETV全球11個國家及地區熱度榜冠軍。

《許我耀眼》故事圍繞著兩位主角展開，從小與父母有心結，由外婆撫養長大的許妍（趙露思 飾），憑藉著主播身份，與商業精英沈皓明（陳偉霆 飾）締結了一段利益導向的假面婚姻。然而，兩人懸殊的成長背景與價值觀差異，讓這段婚姻逐漸產生隔閡並走向破裂。

離婚後，許妍經歷了事業低潮，但她沒有放棄，憑藉自身韌性重新振作，並在過程中實現了自我成長。最終，兩人在卸下所有偽裝後，再次靠近彼此，迎向屬於他們的真摯情感。

《許我耀眼》。圖/擷取自微薄

關於好評

製作精緻：劇集的服裝、道具和置景被認為十分精緻，製作水準高。尤其女主角的造型由本人把控，穿搭多變、風格時尚，被讚譽為一場「個人秀場」。

劇情緊湊：劇情展開快速、不拖沓、不注水，特別是第一集前半段和倒敘情節，充滿趣味和懸念，如女主假扮白富美險被識破，讓觀眾看得提心吊膽。

演員表現：陳偉霆飾演的精英男形象獲得認可，被認為「不油膩」、眼神精明，特別是戴眼鏡的造型很具吸引力。飾演男主母親的溫崢嶸被讚適合扮演胸有城府的貴夫人，壓迫感十足。

角色魅力：劇情成功體現了女主角許妍強大的學習能力、執行力與應變能力，是一個明顯向上、有野心的角色，能吸引到需要情感關懷與問題解決能力的觀眾。

《許我耀眼》。圖/擷取自微薄

關於差評

劇情套路：劇情快速轉向典型「霸道總裁×堅韌小白花」愛情劇模式，惡毒女配刁難、女主暈倒等老梗缺乏新意。

CP感不足：陳偉霆年紀偏大顯得油膩，與趙露思的組合被認為缺乏化學效應，兩人對手戲氣氛不協調，有「差了輩分」的感覺。

女主演技：趙露思表演層次感不足，端莊形象與「野心家」角色特質不符，顯得假且像「充氣娃娃」或「網紅扮家家」。許妍的算計與狠勁，卻只見空洞眼神或尷尬笑容，台詞更帶甜劇尾音，無法支撐角色的複雜性。台詞表現被批評聲音底氣不足、模糊不清，削弱說服力。

