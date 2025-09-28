《灼灼韶華》熱依札x楊祐寧 民國女商人傳奇又爽又浮誇

《野心家》是石頭與水所著的長篇小說，已於晉江文學城完結，全長超過120萬字，屬於民國題材系列。

這部作品以民國時期為背景，採用女主角視角，描寫了女主褚韶華的覺醒與成長歷程。故事伊始，褚韶華還是一個內心抱持傳統婚嫁理想的舊時代女子，但隨著情節的推進，她被迫面對時代的變遷與家族的困境。小說透過她與陳家成員的互動、親事安排以及嫁妝糾紛等一系列引人入勝的情節，生動地展現出在特殊的歷史環境下，面對命運浪潮時所展現出的韌性與掙扎。

《灼灼韶華》改編自作家石頭與水的小說《野心家》。圖/擷取自微博

《灼灼韶華》女性勵志劇，她在上海灘寫下傳奇

《灼灼韶華》由熱依札、楊祐寧、茅子俊、柴碧雲、唐曾等主演。本劇改編自作家石頭與水的熱銷小說《野心家》，2025年9月11日播出。故事背景設定在動盪的民國時期，聚焦於女主角褚韶華（熱依札 飾）的傳奇人生，是一部充滿淚水與奮鬥的成長史。

1916 年，為了拯救兄長，褚韶華被迫嫁給陳記藥舖的大少爺陳大順。儘管是無奈的聯姻，但她憑藉著誠信和過人的商業天賦，很快贏得了公公陳父的賞識，接手成為藥舖的實際掌權者。然而，命運的考驗接踵而至。在陳父與丈夫相繼離世後，家業被紈褲子弟陳二順敗光。褚韶華不僅要艱難地撐起一家老小，更經歷了喪女之痛和家園被洗劫的雙重打擊。悲痛欲絕之下，她毅然決定放下一切，獨自前往上海灘尋求生機。

抵達上海後，褚韶華的商業才能再次大放異彩。她在永新百貨創下亮眼業績，並獲得經營奇才聞知秋（楊祐寧 飾）的青睞，兩人攜手創業。褚韶華憑藉著膽識、信譽與智慧，在險惡的商海中一步步站穩腳跟，最終蛻變為一位重諾守信、名震一方的傳奇女商人。

關於好評

逆襲爽感：全劇聚焦女主褚韶華的翻身之路，從藥局學徒一路成長為商界女強人，劇情爽點密集，尤其藥鋪創業線被觀眾視為「職場求生手冊」與「大女主逆襲範本」。

主演演技：熱依札演繹層次鮮明、細節到位，精准抓住褚韶華「隱忍—利落—果決」的性格轉折，特別是失女後的崩潰與再創業的堅韌，使角色帶來極強代入感。

女性互助： 劇中凸顯女性之間的姊妹情誼（如與康二妞的互助），不落「雌競」俗套，並呈現成年人「擦乾眼淚搞錢」的清醒共鳴。

場景細節：對民國藥鋪經營的刻畫（藥材挑選、記帳方式）被認為用心且真實，增添濃厚年代感，提升了整體質感。

關於差評

劇情懸浮：這是最集中的批評點。劇情邏輯漏洞明顯，例如，寒門出身卻輕鬆掌家業，無視民國家族規矩；主角光環過強，單槍匹馬突圍、擺平黑幫，工廠女工一夜覺醒缺乏鋪墊。充斥著強暴、喪女、反目成仇等狗血橋段，被批評是「為虐而虐」，過度犧牲角色的合理性。劇集套用短劇模式，追求「五分鐘一爆點」的短平快節奏。許多情節之間缺乏必要的前因後果鋪墊，導致劇情跳躍且突兀，雖然看似緊湊，但經不起思考和回味。

人設爭議：劇情從「女強人」走向「女版瑪麗蘇」，褚韶華被宣傳為「我自己的人生我自己做主」的「野心家」，但她的商業成功之路卻是依賴三位男性的幫助。這包括初戀夏初的思想啟蒙、亡夫陳大順提供的啟動資金，以及海歸商人聞知秋的多次救場。

主演演技：39歲的熱依札飾演劇中20歲的少女褚韶華，特寫鏡頭下臉上難掩歲月痕跡，她深邃五官與角色「溫婉江南閨秀」的氣質設定不符。熱依札劇中出現「乾瞪眼、齜牙、扯嘴角」等表情，情緒表達缺乏細膩的過渡，令觀眾感到出戲。

