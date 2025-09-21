《暴風圈》100張劇照公開 全智賢♥姜棟元收視稱霸

《暴風圈》來勢洶洶！Disney+ 今日火速報喜，宣布這部國際諜報浪漫韓劇在上線短短五天內，強勢登上 2025 年韓國原創劇首播觀看冠軍，成為今年在Disney+ 全球、亞太地區及韓國平台上觀看次數最高的韓國原創首播作品，全智賢、姜棟元兩大男女神睽違多年重返小螢幕立刻圈粉，網友更熱烈討論「看成熟大人談戀愛讓人通體舒暢」、「已變成我每週三的精神糧食」等，足見《暴風圈》的強大魅力已席捲全網。

除了強勁的觀看成績，全智賢、姜棟元成熟而深刻的演技與跌宕起伏的故事線，也讓作品話題連連，故事講述前聯合國大使徐聞柱（全智賢 飾）在丈夫張峻翼（朴海俊 飾）遭遇暗殺後，意外捲入一場牽動南北韓局勢的政治風暴，她決定參選總統並與神秘傭兵白山湖（姜棟元 飾）聯手揭開真相，兩人從互不信任到逐漸建立情感，在權力與陰謀交錯的亂世下展開一段深刻的諜報羅曼史。

在《暴風圈》最新集數中更迎來劇情轉折，徐聞柱驚訝地發現死去的丈夫竟然有一名情婦，甚至有一位已經九歲的私生子，面對這樣的背叛以及情婦的挑釁，她憤怒之餘仍冷靜地回擊「我通常不和弱者競爭，但如果有必要，我也不會退縮！」這句話不僅氣場爆棚，也讓觀眾想起全智賢在現實生活中的形象，她曾在訪談中坦言，自己是「凡事都要做到最好」的類型，無論是角色準備、生活管理或情緒控制都極度自律。這種堅定與沉著的特質，與徐聞柱的角色設定不謀而合，也讓觀眾大讚「根本本色出演！」

隨著故事推進，徐聞柱持續將重心全力放在參選總統、致力於避免朝鮮半島陷入戰爭，然而這條路也佈滿荊棘；她屢次面對不同勢力的暗殺、戰事的威脅步步逼近，而忠心的傭兵白山湖始終是最可靠溫柔的陪伴，從半夜談心、親手做菜，到在受傷時溫柔幫忙洗頭、手把手教使用手槍，這些超出保鑣本分的工作在曖昧邊緣遊走，更遑論多次替徐聞柱以肉身擋下各種攻擊，即使有些狗血卻讓人超級上癮。

而原本只想接近白山湖以調查丈夫死因的徐聞柱，也在他一次次的捨命相救下忍不住動搖，白山湖更真情告白「如果核彈打過來，我想和我愛的人在一起」、「現在我只想待在這裡」，兩人最終在空襲警報之下親吻，讓粉絲直呼進度飛快：「簡直尖叫著看完這幕！」在亂世之下仍不放開彼此的兩人彷彿是對方唯一的救贖，這個吻不只是浪漫，更帶有一種亂世下的苦澀與決絕，即使戰爭來襲、世界崩塌，也要不惜代價的緊緊抓住對方。《暴風圈》全劇共9集，於 Disney+ 獨家首播，將於10月1日迎來大結局。立即到Disney+ 線上看👉《暴風圈》

《暴風圈》。圖/Disney+ 提供

《暴風圈》登台港韓收視冠軍。圖/Disney+ 提供