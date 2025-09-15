《赴山海》成毅這次玩大了 張智霖一現身古早武俠感瞬間爆表

《赴山海》改編自溫瑞安的小說《神州奇俠》

古裝男神成毅領銜主演的最新武俠劇《赴山海》融合穿書、權謀與熱血打戲等爆款元素，由《蓮花樓》原班團隊打造，實景大場面與水墨特效，加上成毅一人分飾3角的突破性演技，迅速掀起現象級熱潮，播出平台預約追劇人數加總達1245萬，刷新武俠劇的歷史紀錄，更登頂愛奇藝台灣流量第一名。

《赴山海》改編自溫瑞安的小說《神州奇俠》，描述現代青年「肖明明」（成毅 飾）熱愛武俠小說卻被現實磨平稜角，一次意外，他穿書進入自己改寫的小說世界裡，化身浣花劍派少主「蕭秋水」，在亂世中歷經門派滅門、江湖鬥爭與朝堂權謀的考驗，最終成長為守護家國的一代俠士。

成毅誤闖小說世界，一人分飾三角再創演技高峰

作為全劇靈魂人物，成毅一人分飾現代社畜「肖明明」、少年劍客「蕭秋水」以及冷酷霸氣的幫主「李沉舟」，3個角色性格迥異，像是肖明明略顯駝背、蕭秋水英氣勃發，李沉舟則是壓迫感十足，成毅以層次分明的演技完成多重身份切換，展現從脆弱、熱血到霸氣的演繹跨度，被網友認為是他繼《蓮花樓》之後的另一高峰。

動作戲部分成毅更是親自上陣，展現綿拳與龍泉劍法，還有兩秒換劍、空中360度翻轉等高難度動作，他在竹林、瀑布等實景中完成無替身演出，動作行雲流水。第2集裡與他上演精采對決的演員賀剛透露，有場戲他必須用釣竿將成毅釣起，為了反覆調整鋼絲高度，成毅在空中足足吊了4至5個小時，身上全是瘀青。

《赴山海》成毅。圖/iQIYI愛奇藝國際版

「吐血專業戶」成毅滿身瘀青血漿濺眼仍堅持拍攝

曾被網友戲稱為「吐血專業戶」的成毅，這次在《赴山海》裡則是體驗了血濺眼睛的極限考驗，第7集中他目睹眾人被殺後滿眼通紅，甚至有血濺到他的眼睛裡，不僅令觀眾印象深刻，他自己也至今難忘，他說：「這場戲我到現在都還能想起來，拍攝過程中，血漿突然就灑到我眼睛裡了，我覺得這很真實，交代工作人員千萬別幫我擦掉，就這樣繼續拍下去，好像很多人都以為那是特效，其實並不是。」

身為古裝男神他感慨地說：「武俠劇真的挺不好拍的，尤其是天氣炎熱時，幾乎沒有人不中暑，工作人員比演員更辛苦，拍攝現場天天都會看到擔架進出，也很難連戲，因為拍個幾天人就曬黑了，但是能做夢想中的事，一切都值得。」

《赴山海》中，他飾演的蕭秋水從懵懂少年歷經諸多轉折，最終逐步成長，談及自己的人生轉捩點時，他說：「大概就是十幾歲的時候背著書包到北京讀書那一刻，那是我作為演員的開端，進演藝圈後轉折也不少，但人生沒有過不去的坎，保持身心健康才是最重要的。」

《赴山海》港星張智霖也應邀在劇中飾演權力幫始祖「燕狂徒」，和成毅既是父子也是師徒。圖/iQIYI愛奇藝國際版

張智霖加盟《赴山海》霸氣全開，與成毅再續師徒情緣袁詠儀探班掀回憶殺

《赴山海》不僅有古力娜扎、陳鈺琪、邱心志、楊麗菁、張峻寧、張曉晨等人參與演出，港星張智霖也應邀在劇中飾演權力幫始祖「燕狂徒」，和成毅既是父子也是師徒，他一襲玄衣執劍，氣場狂傲卻沉穩，展現宗師風範。儘管只拍攝13天，他仍親自完成高難度的吊鋼絲動作，與成毅師徒對決的場面堪稱全劇高光，讓人夢回經典武俠時代。

張智霖跟老婆袁詠儀2016年時曾在實境秀《一年級，畢業季》中擔任導師，成毅則是當時的科班生隊長，相隔多時再次合作，成毅說：「時間真的過很快，他們都沒有太大變化，智霖哥很久沒接古裝劇了，沒想到他願意來演，再次見到師父，我覺得自己也成長了。」

拍攝期間，張智霖的老婆袁詠儀特地去探班，夫妻倆跟成毅開心合照，袁詠儀還在微博發文寫下「多年不見，已經是江湖大俠啦～繼續保持初心，照顧好身體，下個江湖再會。」

製作層面《赴山海》同樣下足功夫，劇組搭建雲南竹林、壺口瀑布等372個實景，找來電影《流浪地球》團隊操刀水墨特效，營造濃厚東方美學氛圍。導演任海濤、林峰分別在古裝與動作戲領域深耕多年，編劇劉芳亦擅長刻畫人物情感與成長線，幕後主創皆為一時之選。《赴山海》正於👉愛奇藝國際站獨家熱播中。

【同場加映】琅琅原創武俠小說推薦，與你共赴江湖

👉《尋隱劍》作者：伍軒宏

簡介：講述鏢師林德宇護送三尊佛像，在滅佛令後的動亂中捲入朝廷與反抗勢力的爭鬥，展現忠誠與背叛的人性博弈。

👉《付劍》作者：文生

簡介：聚焦憂鬱的付一劍與同伴對抗邪派百玫宮陰謀，結合明朝歷史，透過俠士介入反映現實問題與人性矛盾。

👉《玄武天下》作者：龍人

簡介：刻畫千世輪回強者融合傳說之劍，帶動武界神魔紛爭，影響武界神魔之境的興衰，展現蒼穹統一的恢弘史詩。

《赴山海》張智霖與成毅再續師徒情緣 袁詠儀探班掀回憶殺(來源袁詠儀微博)。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《赴山海》成毅。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《赴山海》成毅。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《赴山海》成毅。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《赴山海》成毅。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《赴山海》成毅。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《赴山海》成毅。圖/iQIYI愛奇藝國際版