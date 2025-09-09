《與晉長安》38集虐心大結局倒數 丞磊撒嬌台詞被評土味十足

由宋軼、丞磊主演的古裝劇《與晉長安》進入大結局倒數，迎來全劇最虐心的高潮，原本因血契緊緊相依的兩人，隨著丞磊飾演的晉安找回真正身分，恢復為冷酷無情的段敖登而關係決裂，純愛CP瞬間變純恨夫妻，爆點不斷的劇情發展令觀眾揪心，也讓本劇穩居台灣愛奇藝國際站電視劇排行榜冠軍。

《與晉長安》改編自作家九鷺非香的同名小說，劇情描述鎮守大晉邊疆的大將軍之養女「黎霜」（宋軼 飾）與鎮世王「段敖登」（丞磊 飾）為了揪出奸細攜手同行，化解國家危機並互生情愫的過程。

三面男神丞磊，殺手、俠客、小奶狗，無縫切換讓人心跳加速

丞磊在劇中一人分飾小奶狗「晉安」、神秘俠客「玄衣客」以及與黎霜敵對的鎮世王「段敖登」3角，他為誅殺以妖術迷惑皇兄的秦妃冒險救駕，後因中蠱忘了自己身分，被黎霜帶回軍中，取名晉安，兩人多次攜手共度難關，成為彼此最重要的人，互許終身。

但晉安體內的靈器「玉玲瓏」被強行取出後，找回真實身分的他竟忘了與黎霜的所有回憶，心中只剩下仇恨，還意圖刺殺黎霜父親，令黎霜心碎不已，她忍痛拔劍刺向他，說出「從今往後，你我恩斷義絕」。隨後的劇情更是虐到極致，黎霜被俘後，他為逼迫她簽下投降書，對她施以刑求，想起兩人昔日甜蜜過往，黎霜忍不住在獄中淚崩。

女將軍宋軼曝直率感情觀：不猜心、不曖昧

黎霜展現了作為女將軍的堅韌，即使受盡酷刑仍拒絕投降，而段敖登背負國家使命卻又無法對黎霜真正狠下心來，加上記憶的片段不斷浮現，他的內心矛盾愈發強烈。

當他質問黎霜，自己是否就是那個名為「晉安」的人時，黎霜卻選擇沉默不語，情感與理智交錯之下，段敖登情緒失控，強勢吻上黎霜，愛恨糾葛全面爆發。

劇中，宋軼因女將軍身分，必須展現強者形象，情感表達也顯得內斂，談起自身感情觀，她坦言自己是屬於直球表達的類型，有人喜歡曖昧拉扯，但她性格比較直接也覺得時間有限，不想花費太多精力去猜心。

《與晉長安》。圖/iQIYI愛奇藝提供

宋軼笑稱丞磊小奶狗撒嬌台詞像土味情話

被問起丞磊的3個角色裡她最愛哪一個時，她說：「因為我更注重愛人之間的陪伴感，所以我最喜歡晉安，我覺得時間與情感的陪伴和內心的支撐是很重要的。」

宋軼跟丞磊日前出席宣傳活動，宋軼直呼劇中的丞磊每一刻都可愛爆了，讓丞磊忍不住臉紅露出開心表情。不過面對劇中丞磊的「我一旦離開妳就活不下去了」、「妳今晚能不能不走，留下來陪陪我」等小奶狗台詞，宋軼笑稱與其說是深情，在她聽來更像是土味情話。

宋軼被丞磊爆料狂嗑21塊炸雞，女神基因羨煞眾人

宋軼跟丞磊兩度合作拍戲，對彼此已經相當熟悉，丞磊還爆料宋軼曾一口氣吃了21塊炸雞，參加抖音直播時她見到炸雞也是眼睛一亮，率性地邊吃邊受訪。身高168公分、體重約在44公斤左右的宋軼，雖然食量不小，卻始終維持纖細體態，連丞磊都忍不住羨慕。

宋軼曾透露自己的飲食以肉類和蔬菜為主，平時也愛吃洋芋片、火鍋、炸雞等高熱量食物，但為了保持身材，還是會盡量克制對零食及澱粉類食物的渴望，她笑說：「丞磊覺得我吃不胖，大概是因為拍《與晉長安》時天氣太熱，又常拍武打戲，消耗體力、流了不少汗，所以都代謝掉了，但其實到冬天，我也是很容易發胖的。」

《與晉長安》中宋軼跟丞磊的情感跌宕宛如過山車，究竟這對虐戀CP會走向和解，還是在仇恨中離別，成為全劇最大懸念，另外，丞磊另一新作《足跡》也於上週首播，丞磊化身民國青年律師與林允亂世中逆天改命，《與晉長安》《足跡》兩部劇正於愛奇藝國際站獨家熱播中。

