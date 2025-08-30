《子夜歸》七夕熱情如火 許凱上演浴室吻、陰濕吻、勾引吻

Disney+ 古裝奇幻愛情劇《子夜歸》改編自作家扶華創作的小說《梅夫人寵夫日常》，最新劇情火力全開！隨著七夕佳節將近，劇中感情線也進入白熱化階段，由「古裝男神」許凱、「初戀感女神」田曦薇領銜主演，劇情圍繞捉妖天師梅逐雨（許凱飾）與傲嬌貓妖武禎（田曦薇飾）展開。

剛結束大婚的新婚夫妻本該沉浸在甜蜜中，卻捲入更加複雜的三角戀漩渦，最新劇集中兩人吻戲不斷，從新婚浴室吻、佔有慾爆棚的陰濕吻，到纏綿慾望讓人心癢癢的晨起勾引吻，吻戲連環轟炸讓觀眾大呼過癮。

昨日播出的最新劇情中，吳俊霆飾演的無字書故意製造誤會激怒梅逐雨。面對情敵的挑釁，梅逐雨醋意爆棚，直接當著無字書的面強勢親吻武禎，這場充滿佔有慾與宣示主權意味的「陰濕吻」濕潤纏綿，在情敵面前的霸道吻戲瞬間點燃全網討論熱潮，留言狂刷：「 男主陰溼佔有慾拉滿了…」「這就是我要的小道士破戒後強制愛」；吳俊霆則將無字書嫉妒與不甘演繹得入木三分，三角戀情張力十足，令不少觀眾喊出：「竹馬真的打不過天降嗎！」

《子夜歸》後續劇情更加虐心，武禎面對愛情與妖族使命的兩難抉擇，她望著身邊熟睡的梅逐雨依依不捨，卻在對方整裝赴宴時再度勾引，幾乎讓他誤了時辰。宴席上，武禎的「腰痠狀態」也被柳太真（王佳怡飾）調侃：「郎君看不出來夜晚如此莽撞。」她霸氣回嗆：「誰說只有夜晚？」火辣回覆瞬間炸鍋，讓「梅夢成禎」CP熱度持續飆升。糖分與虐戀交織的劇情走向，讓觀眾直呼欲罷不能！古裝奇幻愛情劇《子夜歸》已在Disney+ 獨家熱播中。

《子夜歸》許凱、田曦薇主演。圖/Disney+提供

《子夜歸》許凱、田曦薇主演。圖/Disney+提供