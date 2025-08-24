《子夜歸》許凱壯碩胸肌大放送 禁慾天師春心蕩漾太可愛

Disney+ 古裝奇幻愛情劇《子夜歸》改編自晉江文學城作者扶華小說作品《梅夫人寵夫日常》，才剛首播，就讓劇迷瞬間陷入瘋狂！由「古裝男神」許凱、「初戀感女神」田曦薇領銜主演，劇情揭開捉妖天師梅逐雨（許凱飾）與傲嬌貓妖武禎（田曦薇飾）在長安城內聯手探案，彼此互生情愫，卻又受困於人妖禁忌的浪漫張力。才播出短短三天，許凱就兩度上演泡澡戲，壯碩胸肌大方入鏡，讓觀眾心跳狂飆。最新劇情中，梅逐雨與武禎經歷多起懸案後感情逐漸升溫，生性潑辣的武禎竟直接推門闖入浴室，目光鎖定許凱，還自顧自說話，讓許凱羞得結巴直喊：「我們確定要這樣聊天？」浴室場景瞬間掀起全網熱議。

同時，Disney+ 昨夜驚喜釋出許凱宣傳短片，他以「小竹🐟」之名親臨留言區喊話「see you tonight」，瞬間引爆粉絲暴動，留言狂刷：「 你洗澡真的太性感了，你吞口水，我就跟著吞口水！」「今天浴室這場戲演得真的很好，表演魅力發揮得恰到好處」「啊啊啊啊小郎君今晚太好看啦」

在最新演員訪談影片中，許凱、田曦薇也大談對戲過程，許凱自曝對戲過程「瘋狂臉紅、瘋狂害羞，其實這不是演出來的」，並分享作為禁慾天師，他的人生在遇到「很會撩」的武禎後發生了天翻地覆的變化，田曦薇也甜蜜分享「那個時候你站在那個地方、看著那個人，沒有辦法不愛上他」，兩人火花四射、CP感滿滿，將古裝奇幻劇演成了純愛奇譚，堪稱2025最甜甜寵劇！古裝奇幻愛情劇《子夜歸》已於8月18日於Disney+ 獨家熱播中。

👇《子夜歸》「情感特輯」演員訪談 | 武禎眼中的梅逐雨

👇《子夜歸》「情感特輯」演員訪談 | 梅逐雨眼中的武禎

《子夜歸》Disney+ 釋出許凱宣傳短片引爆粉絲暴動。圖/Disney+提供

