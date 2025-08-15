《下流大盜》大結局引爆53萬人在線熱聊 網漫點擊增58倍

Disney+原創犯罪韓劇《下流大盜》（韓語：파인: 촌뜨기들，英語：Low Life）改編自尹胎鎬創作的同名網絡漫畫，迎來大結局，根據串流排行平台FlixPatrol數據顯示，該劇連續 20 天穩坐南韓串流冠軍寶座，堪稱今年最強黑馬！

故事講述一艘沉船引發一場關乎生死的奪寶行動，無論權貴、黑幫、草根都試圖分一杯羹；而在最新集數中，叔姪檔柳承龍、梁世宗獲得的名貴瓷器不翼而飛，會長夫人林秀晶則被逼迫自殺，各路人馬為了爭搶剩餘的寶藏反目成仇，劇情一度引爆韓網Naver聊天室，吸引超過 53 萬人同時上線大聊、更帶動原著網漫點擊量暴增 58 倍！

主演柳承龍日前自曝選角秘辛，坦言因長期崇拜導演而主動私訊對方「我觀察你的作品好久了」，沒想到當天下午便收到《下流大盜》選角邀約，讓他笑稱「命運自有安排」，真情告白：「我很喜歡導演，也很喜歡原著漫畫。姜侖成導演、原著作者尹泰浩、以及 Disney+，這三者可說是天作之合！」柳承龍在劇中飾演沉穩卻暗藏心機的「吳寬石」，這個角色雖不擅打鬥、也不會開船或下水，卻擁有高 EQ 的領袖氣場，讓柳承龍表示寬石的 MBTI 應該是 ENFJ ——眼觀四方、統籌布局，甚至擅長利用人來獲取自身利益。

柳承龍在片場則化身暖心前輩，傳授「鼻孔塞棉花」妙招，幫助梁世宗與鄭允浩順利完成海泥場戲份。鄭允浩回憶表示在現場迎面而來的海水「鹹到光靠意志力根本撐不住」，梁世宗則笑稱「我平常很享受站在鏡頭前，但因為太熱了，大家都搶著躲到陰影處」，也表示海水從鼻腔灌入的感覺比想像中疼痛，幸好有前輩協助才順利拍完。

與柳承龍的沉穩不同，林秀晶在劇中飾演的會長夫人「楊貞淑」堪稱全劇最病態，為了奪寶不惜犧牲人命，其中一幕她奪得金庫印章後，邊開合手掌邊抖肩的魔性舞姿，宛如嗜血猛獸享受勝利，短短 30 秒就讓觀眾毛骨悚然，直呼「每一集都像踩著神力在演」、「今年演技大賞非她莫屬！」林秀晶也坦言「楊貞淑是最怪物化的角色之一」。戲外的林秀晶同樣霸氣，她透露過去三年沒有經紀公司，全靠自己開車奔波拍戲、親自守住每一個現場，「《下流大盜》就是我在沒有經紀人時完成的作品，對我來說非常特別！」《下流大盜》全 11 集已在 Disney+ 獨家熱播中。

《下流大盜》。圖/Disney+提供

