《錦月如歌》周也x丞磊 鐵血將軍做男做女都精彩

千山茶客小說《重生之女將星》改編

由周也、丞磊領銜主演的古裝劇《錦月如歌》憑藉細膩的敘事風格、強烈的角色張力以及節奏明快的情節鋪陳，播出後迅速打開熱度，劇情融合扮男裝、身世逆襲、戰場、愛情等元素，令觀眾目不暇給。

該劇改編自千山茶客的小說《重生之女將星》，主打雙強救贖設定，劇情從少年時代的相識說起，鋪陳何晏與肖玨命運交織的情感糾葛。何家長女「何晏」（周也 飾）為保家族爵位，自小戴上面具，代替兄長「何如非」（白澍 飾）從軍，征戰沙場立下功名，最後卻遭家人背叛身陷絕境，不僅慘遭毒瞎還被無情追殺導致墜崖重傷，她保住性命、重現光明後改名為「禾晏」，再度女扮男裝投軍，誓言奪回屬於自己的一切。她在掖州衛軍中再遇昔日舊識「肖珏」（丞磊 飾），兩人從懷疑對峙到並肩作戰，逐步建立起深厚信任，攜手抵禦外敵。隨著劇情推進，他們的情感也在烽火交錯間逐漸升溫。

丞磊裸戲，被粉絲封為「禁慾系薄肌天花板」

《錦月如歌》節奏緊湊，前4集中禾晏墜崖、馴服烈馬、反殺群狼、意外被肖珏發現她是女兒身等精彩橋段接連上演，溫泉場景更是令觀眾印象深刻，劇中禾晏趁四下無人泡湯時，意外與肖珏相遇，她為了避免身份暴露，與他過招對打，最後禾晏使出輕功順利逃離，被粉絲封為「禁慾系薄肌天花板」的丞磊應劇情要求裸上半身入鏡，少年感與男性魅力兼具的精瘦體態再次引起矚目。

憑藉《護心》、《為有暗香來》、《很想很想你》等劇走紅的周也首次挑戰大女主類型作品，從代兄征戰的隱忍堅毅，到重生後的獨立覺醒，她演出了禾晏的多重身份轉換與內心掙扎。打戲部分，周也展現了不俗的身手，無論是耍槍、騎馬還是凌空放箭，動作俐落、氣勢十足，成功塑造出剛柔並濟的女將形象。

周也分享說：「我們這部作品是在冬天拍攝，天氣雖冷，但每次拍武打戲我都熱血沸騰，拍完後我一定要來杯冰奶茶。拍出精彩的打戲會很有成就感，要說困難的話，應該是使用雙劍，因為雙手同時持刀劍需要大量練習，所以我乾脆在床頭放了兩把劍，沒事就拿起來練，讓自己熟悉動作。」而丞磊此次飾演冷面都督「肖珏」，以銳利眼神和穩重台詞展現人物心思縝密的一面，更在動作戲中展露精準的肢體掌控力，凍雨跪地戲份更讓觀眾直呼破碎感拉滿。

周也與丞磊CP感爆棚，從溫泉對打到河燈曖昧

在播出的第5集中，禾晏在河燈祭典上，和過往的自己道別並決心以「禾晏」之名活出真我，與肖珏共同摺河燈的一幕，則是兩人逐漸建立信任與情感交集的開端，手指擦碰、擋風吹燈等細節設計讓氣氛含蓄而動人，為這段雙強關係增添曖昧。兩人戲裡戲外默契滿分、CP感爆棚。在微博追劇團活動上，丞磊更霸氣展現「單手抱」，一把將周也抱起，瞬間引爆全場尖叫。無論是撒嬌、牽手、鼻尖輕觸，還是勾頸對視，兩人皆甜度滿分、互動自然。現場氣氛中，丞磊穩重中帶著寵溺的舉止，與周也活潑靈動的氣質形成鮮明反差，被觀眾笑稱是「爹爹帶女兒」，更讓丞磊贏得「爹系男友」的封號。

最新預告中，禾晏痛快復仇，對仇人狠聲說出「我是被你殺死的鬼，從陰曹地府爬出來，向你索命來了！」這一幕也被肖珏直擊並再度懷疑起她的真實身份，讓劇情緊張感再度攀升，為兩人關係的走向埋下更多變數，令觀眾對接下來的發展充滿期待。融合沙場熱血與浪漫情感張力的《錦月如歌》正在愛奇藝國際站熱播。

