《全境屍控》20分鐘讀完劇本就秒接 喬奇瑞：喜歡《怪奇物語》的人一定會喜歡

喬奇瑞不打怪改打活屍？！ 力推《怪奇物語》粉絲會愛《全境屍控》

曾編寫過《侏羅紀公園》（Jurassic Park）與《蜘蛛人》（Spider Man）等票房鉅作的知名編劇大衛柯普（David Koepp），與《屍樂園》（Zombieland）製片共同帶來年度必看強檔新作《全境屍控》（Cold Storage），並將在3月6日於台灣驚喜獻映。

本片請來以《怪奇物語》（Stranger Things）「史帝夫」一角爆紅全球的喬奇瑞（Joe Keery）領銜主演。他不僅榮登《怪奇物語》人氣角色之冠，更以音樂人「Djo」名義推出YouTube點擊破億神曲〈End of Beginning 〉，是當今席捲全球的知名男星之一！習慣透過「閱讀速度」評估劇本的他，在收到本片劇本後，僅花費20分鐘看完就決定接演。身為大衛柯普粉絲的他，對於能夠合作更直呼：「簡直是一場夢！」甚至大力推薦粉絲：「喜歡《怪奇物語》的人一定也會喜歡這部電影！」

他在片中飾演有著前科的夜班員工，一夜之間必須力抗奪命真菌，成為人類最後防線。「即使犯錯，仍努力走向正軌」的經歷，和他在《怪奇物語》中的史帝夫，從惡霸變身為守護者，同樣是成長型角色，’讓他深有共鳴。他也將在本片從魯蛇成為英雄，打造驚悚刺激的活屍娛樂旅程。值得一提的是，劇組盡可能地以實拍特效，拍攝多場瘋狂的真菌感染戲，極端又現實的呈現，不僅幫助喬奇瑞入戲，更讓他力讚超級吸睛！

喬奇瑞圓夢合作《全境屍控》「這位」 力推《怪奇物語》粉絲必看

由知名編劇大衛柯普親自操刀，將他首部小說搬上大銀幕的《全境屍控》，請來以現象級美劇《怪奇物語》中「史帝夫」一角紅遍全球的喬奇瑞領銜主演。對於評估劇本有專屬自己法則的他，透露時常以「閱讀速度」來評估是否要接演。他表示接獲本片劇本時，僅花費20分鐘便讀完全本：「這個劇本非常精煉，像一趟一路狂奔、不給喘息空間的冒險，開始就停不下來。我記得自己讀得非常投入，幾乎是超快速讀完，而這一直都是個很棒的徵兆！」

身為大衛柯普粉絲的他，對於能夠合作也直呼：「他早就以創作實力廣受肯定，能合作簡直是一場夢！」而本片用瘋狂情境包裹，融合活屍、動作、科幻等多元要素，加上精采的角色挖掘，深深吸引著他，並對能夠演出感到非常興奮，甚至向粉絲大力推薦：「喜歡《怪奇物語》的人一定也會喜歡！」

一夜之間從魯蛇變英雄 喬奇瑞《全境屍控》再演成長型角色引共鳴

喬奇瑞在《全境屍控》當中，飾演有著前科的夜班員工，揣著過去陰影，現在一心想做對的事情，力求更美好的人生。從未演過的人生背景，讓喬奇瑞相當喜愛，而且該角色「即使犯錯，仍努力走向正軌」的經歷，也和《怪奇物語》中的史帝夫，從惡霸變身守護者相似，同樣是成長型角色，因而讓他產生共鳴：「也許他不太擅長做決定，年輕時的判斷力也不夠成熟，走過錯誤的道路，但現在試著好好把人生拉回正軌，我很喜歡這一點。我想我比較能夠理解努力做正確事情的角色。」他也將在本片從魯蛇，搖身變成力抗奪命真菌的英雄，打造一趟驚悚刺激的活屍娛樂旅程。

值得一提的是，本片充滿動物變異、黏液噴發等各式瘋狂真菌感染戲，為了讓畫面極端又具現實感，多數畫面也因而盡可能地以實拍特效拍攝，利用木偶、機械、血肉黏液等呈現；這也讓喬奇瑞坦言更容易入戲，並大讚：「這是一種很奢侈的體驗，因為真的很有幫助，讓工作更輕鬆，那些實拍效果真的會把觀眾吸進這個故事！」也讓全片眾多精彩場面，勢必值得觀眾進戲院親自體驗！

這部由《屍樂園》製片震撼打造，資深影星與新生代人氣演員雲集，引爆史上最瘋狂夜班大逃亡的強檔新片《全境屍控》，即將在3月6日於全台驚喜獻映。本片劇情描述小茶（喬奇瑞飾演）與娜歐蜜（喬吉娜坎貝爾飾演）任職於一間自助倉儲公司，負責大夜班的兩人，某晚聽見牆壁後方不斷傳來詭異而規律的電子聲。好奇心驅使下，他們決定打破牆壁，追查聲音來源，沒想到卻在層層深入之後，意外發現這座倉儲下方，竟隱藏著一座廢棄的美軍基地？！

而隨著地球暖化導致地溫上升，一種被政府封存數十年的致命真菌正悄然甦醒，並以高度傳染性迅速擴散。人們一旦遭到感染，將會失去意識，最終自爆。當倉儲內外相繼淪陷，情勢全面失控，毀滅近在眼前而走投無路之際，小茶與娜歐蜜聯繫上當年曾與這種真菌交手過的退役生化特工羅伯特奎因少校（連恩尼遜飾演），共同深入錯綜複雜的地下基地，想盡辦法撐過人生中最瘋狂的一晚，阻止人類走向滅絕！