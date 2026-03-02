《豪門殺人指南》穿香奈兒行兇才夠優雅 瑪格麗特庫利自豪：看起來有錢到爆

由《捍衛戰士：獨行俠》葛倫鮑威爾(Glen Powell)與《懼裂》瑪格麗特庫利(Margaret Qualley)共同主演，2026開春最具話題性的黑色幽默懸疑新作《豪門殺人指南》（How To Make A Killing）現正熱映中，電影描述全球富豪家族私生子，為奪鉅額遺產的一場慾望、野心與道德邊界的瘋狂旅程。

電釋出瑪格麗特庫利幕後花絮，瑪格麗特庫利首度深度解析她在片中飾演的「茱莉亞」一角，她直言：「我喜歡演這個反派角色」更透露茱莉亞偏愛那種帶點罪惡的快感，總會忍不住心想「要是我耍壞會怎樣？」坦率表示角色並非討喜人物，卻正因為這份危險與不可預測，讓她深深著迷。隨著電影在台上映後口碑延燒，不少觀眾更大讚：「光是看瑪格麗特庫利就值回票價！」、「好愛瘋癲的瑪格麗特庫利！」蛇蠍美人形象成為全片最大亮點。

談到與男主角葛倫鮑威爾的合作，瑪格麗特庫利毫不吝嗇盛讚「葛倫很棒，完美的電影明星」她形容：「他非常聰明、迷人、體貼又才華洋溢，一切無可挑剔，簡直有超能力！」她笑說自己常問他：「你是喝了什麼？做了什麼？為什麼狀態越來越好？」甚至開玩笑表示自己應該什麼都學他，這樣也會一樣如此完美；瑪格麗特庫利也俏皮透露自己最喜歡戲弄男演員，更打趣地說：「拜託，他們活該呢！」火花四射的對戲魅力，也成為觀眾津津樂道的亮點。

值得一提的是，在《豪門殺人指南》中，瑪格麗特庫利的華麗造型同樣成為焦點，她表示自己真的很榮幸由香奈兒贊助了大量時尚單品，讓她從頭到腳皆是高級訂製。她坦言很少演出這種能穿上如此高級華服的角色，「既華麗又過癮！」也正因如此，茱莉亞在大銀幕上真的「看起來有錢到爆」，將金錢與權力的誘惑具象化為令人無法移開視線的時尚武裝。

電影《豪門殺人指南》描述出生便被豪門家族無情拋棄的貝克瑞費洛（葛倫鮑威爾 飾），為奪回理應屬於自己的遺產，決心不擇手段，策劃連環謀殺計劃，除掉擋在他與280億遺產之間的七名家族財產繼承人，奪回他的身分與巨額遺產。然而，隨著一個個繼承人以愈來愈「匠心獨具的意外」相繼死亡，貝克不僅得同時瞞著女友進行殺人計畫，更得面對一位看穿他陰謀、又想分一杯羹的風騷舊情人茱莉亞(瑪格麗特庫利 飾)，否則，一切都有可能功虧一簣。電影《豪門殺人指南》現正熱映中