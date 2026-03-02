《鬼娃娃》日本狂吸18億 長澤雅美想揪「鬼娃恰吉」大亂鬥

日本國民女神長澤雅美在今年初宣布閃婚並宣布暫時息影，驚悚片《鬼娃娃》也成為她短期內最後的大銀幕作品，她在片中細膩詮釋痛失愛女後精神崩潰的母親，作品不僅開出票房佳績，她也入圍「第49屆日本電影學院獎」最佳女主角，要和北川景子、倍賞千惠子、廣瀨鈴、松隆子等人角逐影后寶座。被譽為「日版安娜貝爾」的年度恐怖話題作《鬼娃娃》，將於3月6日在台上映。

《鬼娃娃》由《水男孩》導演矢口史靖執導，首次挑戰恐怖電影的長澤雅美，在片中飾演因痛失愛女而陷入巨大悲痛的主婦「佳惠」，她偶然在骨董市集裡買到跟過世女兒極為相似的人偶後，一家人逐漸被捲入難以解釋的驚悚事件中。長澤雅美跟導演矢口史靖曾在2014年時合作過電影《哪啊哪啊～神去村》，但當時她的戲份較少，導演一直希望能有機會再與她攜手，讓她在作品中展現更具爆發力的演技。

電影開場中長澤雅美的尖叫場面，令不少觀眾印象深刻，她說：「那一幕在情感上是最辛苦的，同時我也知道那是電影中很重要的場景，導演讓我試了不少次，因為他要的是那種喉嚨快被撕裂的絕望感。」對於這場戲的完成度，導演也毫不掩飾讚賞之情，直言當他看到長澤在鏡頭前不顧形象，把情緒張力發揮到極致時，他就確信這部電影一定能夠成功。

片中長澤雅美因為女兒過世而失魂落魄，談及塑造角色過程她說：「我透過劇本去想像佳惠走過的人生，她努力從失去孩子的悲傷中重新站起來，再次當上媽媽卻又陷入絕境，要如何表現出她內心的起伏，對我來說是很大的課題，雖然我還沒有生過小孩，但我們總會面對生與死的課題，沒有親身經歷過並不代表無法理解。」

《鬼娃娃》。圖/華映娛樂提供

《鬼娃娃》裡，長澤雅美把人偶視如己出，推著她出遊、逛百貨公司，完全不在意路人驚恐的目光，談到跟人偶的互動，她說：「小禮很有魅力喔！」她透露自己本來覺得一直跟人偶對戲好像很尷尬，不知道會是什麼感覺，但合作過後，感覺完全不同，「我覺得小禮會笑、會哭、會生氣、會鬧彆扭，我們每天都在聊她今天的表情看起來又跟昨天有點不一樣之類的話題，工作人員也會細心地替她補妝，她是我們拍攝現場的超級巨星。」

導演矢口史靖則是坦誠比起真人演員，他花了更多心思在人偶身上，「我隨時都在找小禮最可愛或是最嚇人的角度，每次架攝影機最花時間的就是調整她的位置，尤其到了後半段，她的臉部會出現細微變化，為了捕捉那一點點眼神的不同，或是露齒幅度的差異，工作人員都必須反覆微調。」

另外，不少演員拍鬼片最怕遇上靈異事件，但對長澤雅美而言，拍攝《鬼娃娃》最恐怖的記憶卻是來自不受控的狂風，她笑稱，電影後半的沙灘重頭戲，劇組原先準備了兩台工業用電扇營造效果，最後沒有派上用場，因為拍攝地當天風竟大到發布狂風警報，每個人都被吹得滿身沙，眼睛也幾乎睜不開，就連收工回到家，她都感覺耳朵裡還不斷傳出沙沙聲響。

《鬼娃娃》。圖/華映娛樂提供

《鬼娃娃》在日本上映後，創下超過18億日幣（約新台幣3億6789萬元）的票房佳績，長澤雅美在慶功活動上透露，如果導演想把《鬼娃娃》發展成系列作品，她很樂意續攤接演。導演幽默提議，真有續集的話，他開場要讓小禮致敬《魔鬼終結者》，帥氣地從火海中走出來並對鏡頭比讚；長澤雅美興致勃勃地加碼說：「還是我們把小禮送到海外，和《窒友梅根》中的梅根當好朋友，或是跟《鬼娃恰吉》裡的鬼娃前輩對決。」連結好萊塢IP的多重宇宙構想讓全場笑聲不斷，主持人則是跳出來急喊，「會有版權問題啦！不要再說了！」

《鬼娃娃》故事圍繞鈴木一家展開，佳惠（長澤雅美 飾）與丈夫忠彥（瀨戶康史 飾）痛失愛女芽衣後，生活長期籠罩在陰影之中，精神委靡的佳惠某天在骨董市集偶然發現與芽衣極為相似的日本人偶，她把人偶當作過世的女兒般疼愛呵護，身心狀況也逐漸恢復。而家中再次迎來新生命真衣，曾經承載所有情感的人偶最終被棄置於雜物間，多年後，真衣意外發現人偶，將它視為玩伴，自此家中怪事接連發生，事情的矛頭都歸向那個娃娃，佳惠不斷試著把人偶丟掉，但它總會再度出現，彷彿無法被擺脫的存在，逐步侵蝕這個家庭的日常．．．。《鬼娃娃》3月6日上映，更多資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

《鬼娃娃》。圖/華映娛樂提供

《鬼娃娃》。圖/華映娛樂提供

《鬼娃娃》。圖/華映娛樂提供