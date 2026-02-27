《天馬茶房》睽違27年重映 導演林正盛：二二八是直面威權、反思傷痕的契機

經典電影《天馬茶房》(March of Happiness )睽違27年，於昨（26）日舉辦首映會，導演林正盛率監製潘鳳珠、演員葉天倫、編劇曾郁雯、配樂陳明章等主創團隊現身力挺，並於現場發放228枚二二八紀念別針，為重映增添紀念意義。除主創團隊外，天馬茶房及蔣渭水後輩、義光教會、鄭南榕基金會等重要貴賓亦到場支持，共同見證這部作品重返大銀幕的重要時刻。

談及當年接下執導邀約的過程，導演林正盛遲遲不敢答應，坦言：「收到邀請時心裡雖然很開心，但覺得拍這樣的一部電影壓力很大，因為在那個時代，我們所知道的二二八沒有那麼多。」現場他也勉勵觀眾：「再辛苦再冷的冬天，我們也要找到幸福，我們要用幸福的感覺，去面對未來。」編劇曾郁雯則感性表示：「27年過去再看這部片還是覺得非常感動，心情還是非常澎湃。」金獎配樂家陳明章直言：「拍這部片沒有遺憾。」

《天馬茶房》26日起於全台共14家戲院展開期間限定上映，卡司陣容份量十足，集結林強、蕭淑慎、戴立忍、龍劭華、陳淑芳、葉天倫等知名實力派演員同台演出。適逢二二八事件歷史紀念時刻，這部曾入選坎城影展「一種注目」單元、並在各大國際影展嶄露頭角的作品，將重返大銀幕，再現其經典風采。同時，片商也推出限定特典活動，凡於活動期間至戲院觀影，即可獲得由知名設計師陳世川操刀設計的經典款A3海報，兼具收藏價值與歷史意義。

《天馬茶房》以日治末期至二二八事件前後為時代背景，透過一段愛情故事，帶出庶民在政權更迭與社會動盪下的處境。導演回憶起，當年接下前輩葉金勝製片人的合作邀約，最關鍵原因正是因為當時台灣社會正面對著1996年首次總統直選，遭到中國發射二顆飛彈恐嚇的餘波中，坦言：「那時我深刻感受到，應該為台灣作為一個主權國家，好好拍一部電影。二二八事件正是直面威權統治、反思歷史傷痕的契機，也讓我們理解台灣在政權轉移與殖民宿命中的路。」

《天馬茶房》導演林正盛/青睞提供。圖/牽猴子提供

於去年7月辭世的製片人葉金勝，當年更邀請兒子葉天倫出演片中林強好友「阿進」一角，如今父親的作品再次重映，葉天倫映後一開口便忍不住落淚，哽咽表示：「我覺得爸爸有來。」他也感慨，這二十幾年來真正談論二二八事件的作品還是很少，並分享道：「電影1999年完成，27年過去，台灣從當年在國際上鮮少被關注，到如今成為全球焦點。時間一直往前走，未來也不會停止。台灣的未來會走向哪裡？或許先回頭看看1947年的台灣人經歷過什麼，能讓我們更清楚接下來的路。」

由青睞影視製作股份有限公司打造的《天馬茶房》，時隔多年再度重返大銀幕，本次放映由國家電影及視聽文化中心協助提供影片，主視覺由金漫獎得主阮光民繪製，海報由設計師陳世川操刀。《天馬茶房》曾入選第52屆坎城影展一種注目單元，並代表台灣角逐第72屆奧斯卡最佳外語片；在第36屆金馬獎入圍七項獎項，包括最佳男配角龍劭華、原著劇本葉金勝、曾郁雯、柯淑卿、美術設計蔡照益、造型設計郭郭、原創電影音樂陳明章，並以陳明章創作演唱的〈幸福進行曲〉勇奪最佳原創電影歌曲。更多資訊👉牽猴子電影粉絲俱樂部FB

《天馬茶房》經典款A3海報。

《天馬茶房》首映會，主創團隊到場支持/青睞提供。圖/牽猴子提供

《天馬茶房》電影配樂陳明章/青睞提供。圖/牽猴子提供

《天馬茶房》演員葉天倫/青睞提供。圖/牽猴子提供

《天馬茶房》2月26日舉行首映會。。圖/牽猴子提供

《天馬茶房》。圖/牽猴子提供

