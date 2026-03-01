奧斯卡強片限時重映：《罪人》《F1電影》《一戰再戰》驚悚懸疑、極速狂飆一次滿足

橫掃全球影壇、震撼影迷的年度神作《罪人》、《一戰再戰》與《F1電影》，即將在台灣限時重返大銀幕！三部作品不僅席捲全球票房與口碑，更強勢入圍今年奧斯卡多項大獎，堪稱去年影壇最具代表性的重量級鉅作。

片商華納兄弟聯手多家影城推出 IMAX、SCREENX、4DX、Dolby Vision + Atmos 等頂級規格重映，打造年度最強「金獎片單」，讓觀眾能重新體驗這三部現象級電影的震撼魅力。《罪人》、《一戰再戰》與《F1電影》三強合體，涵蓋動作驚悚、政治懸疑，以及極速狂飆的熱血賽車，勢必再度掀起全台影迷的觀影熱潮。

今年打破奧斯卡入圍紀錄、風光提名16項大獎的《罪人》，由曾以《黑豹》席捲全球的金獎名導萊恩庫格勒，攜手性感男神麥可·B·喬丹第五度合作。電影不僅動用影壇最高規格的 IMAX 膠卷攝影機拍攝，麥可·B·喬丹更挑戰一人分飾風格截然不同的雙胞胎兄弟，從造型、口音到肢體細節層層區隔，交出從影以來最瘋狂、最具爆發力的代表作。《罪人》融合槍戰、驚悚與心理張力，打造出極具臨場感的觀影體驗，深受全球影迷與影評盛讚。此次台灣重映更同步推出 IMAX 與 SCREENX 版本，透過超大畫幅與270度環繞視野，讓觀眾宛如親臨派對現場與大戰前線，重新感受《罪人》的魔幻魅力。

《罪人》。圖/華納兄弟提供

甫在英國電影學院獎橫掃多項大獎、被外界視為今年奧斯卡大獎最有利競爭者的《一戰再戰》，同樣強勢回歸大銀幕。電影由保羅湯瑪斯安德森執導，集結李奧納多狄卡皮歐、西恩潘、班尼西歐岱托羅等三位奧斯卡影帝級卡司，交織出一段結合政治陰謀、父女親情與革命信念的高張力故事。李奧納多在片中化身鐵漢老爸，為了守護女兒被迫重返戰場，與西恩潘展開長達16年的追逐對峙，為電影收穫13項奧斯卡獎提名。

《一戰再戰》。圖/華納兄弟提供

由「不老男神」布萊德彼特主演的《F1電影》，則以極速狂飆的賽道實景拍攝，成功掀起全球賽車熱潮，更被影迷公認為去年最震撼的大銀幕體驗。電影不僅奪下 BAFTA 最佳音效獎，更入圍本屆奧斯卡4項大獎，小布親自上陣、在時速300公里下實拍賽道畫面，讓觀眾腎上腺素全面爆發，被封為「大銀幕必看神作」。

三大奧斯卡熱門電影即將在台大銀幕重映，台北美麗華影城將於2月26日至3月3日，全台獨家重映 IMAX 版《罪人》與《一戰再戰》，預售票現正熱賣中，購票即可獲得 IMAX 版海報。秀泰影城將於3月6日起重映《F1電影》、《罪人》與《一戰再戰》，特別推出SCREENX、4DX、Dolby Vision + Atmos等規格，一次滿足影迷所有願望。國賓影城、內惟藝術中心也將於3月13日起，放映《罪人》、《一戰再戰》與多部奧斯卡入圍作品，邀請影迷重返戲院，感受年度神作的極致魅力。預售詳情請洽各大影城。

《F1電影》。圖/華納兄弟提供

