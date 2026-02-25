《王命之徒》朴志訓狂瘦15公斤 柳海真爆：他瘦到一吃東西就吐

《王命之徒》票房逆勢攀升，上映19天觀影人次突破582萬人

2026年開春，台韓電影市場不約而同迎來一場意想不到的「感性革命」。2月上映以來在韓國掀起驚人熱潮的電影《王命之徒》，憑藉扣人心弦的劇情與深刻的情感刻劃，在其他商業動作大片夾擊下票房不斷逆勢攀升，除夕當天湧入超過53萬人進戲院觀賞《王命之徒》，創下2020疫情後韓國春節檔期的單日最高觀影人數紀錄，隔日初一單日更超過66萬人再破紀錄，上映至今19天，已累積582萬8896觀影人次，一舉超過去年韓國票房年度總冠軍《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》570萬觀影人次，正式成為今年最具代表性的現象級電影。

這股「淚水勝過拳頭」的風潮，也讓部分網友將其與目前在台灣引爆口碑、票房衝破6億大關的《陽光女子合唱團》相比，認為現代觀眾對於單純的動作打鬥與視覺奇觀已產生審美疲勞，唯有回歸劇情的感動才能真正吸引觀眾，而台灣 《陽光女子合唱團》和韓國 《王命之徒》的成功，也顯示無論是韓國還是台灣，動人催淚的故事劇情正成為吸引觀眾走進戲院的重要力量。在以往市場強調動作特效與大製作的同時，真實情感與故事共鳴才是打動人心的不變核心。 韓國現象級電影《王命之徒》本週四2月26日全臺上映。

柳海真、朴志訓、田美都特別錄製影片向臺灣觀眾問好

《王命之徒》以深刻人性描寫與細膩演技，跨越古裝歷史題材的門檻，成為韓國今年最具代表性的票房與口碑雙贏之作，主演柳海真、朴志訓、田美都、劉智泰也特地錄製影片，向臺灣觀眾問好！2月4日在韓國上映的《王命之徒》，並非韓國過年正檔電影，卻憑藉動人情感與深厚口碑逆勢爆發。觀影人次更在上映第5天突破100萬名、上映第14天突破300萬名、上映第15天突破400萬名、上映第18天突破500萬名，觀眾口碑全面沸騰。

在韓國各大平台評分居高不下，在韓國知名入口網站「NAVER」的觀眾評分高達9分，韓國知名電影院「MEGABOX」的觀眾評分9.3分，入口網站「DAUM」的觀眾評分8.8分，韓國最大連鎖電影院「CGV」網站的觀眾滿足度高達97%，口碑持續沸騰，許多韓國觀眾都紛紛淚推：「久違地和其他觀眾一起在電影院又哭又笑！」、「已經重刷3次了！每次看都還是淚崩！」、「柳海真的演技顛峰之作！」、「柳海真展現如踩刀梯般的精彩演技！」這股由情感與故事驅動的觀影熱潮，也讓過年檔期、集結趙寅成、朴正民、朴海俊、申世景等豪華卡司的諜報動作大片《Humint》相形之下略顯失色，顯見真正能長線發酵 、創造票房奇蹟的，是能直擊人心的情感力量。 韓國現象級電影《王命之徒》本週四2月26日全臺上映。

《王命之徒》柳海真X朴志訓X田美都，向臺灣觀眾問好。圖/車庫娛樂提供

「Wanna One」朴志訓為《王命之徒》節食狂瘦15公斤！一進食就吐？！

朴志訓之前拍攝完《弱美男英雄》系列後的體型偏壯，這次他為了《王命之徒》特地在兩個半月內減重15公斤，他透露因為想展現「端宗」的無力感，外型方面就必須從減重開始，想讓自己看起來可憐一點。朴志訓表示：「雖然簡單，但其實也是滿困難的方法，就是幾乎什麼都不吃。那時候只吃一小塊蘋果硬撐，結果卻失眠了。為了展現『端宗』皮包骨的模樣，真的幾乎不吃不喝，也不運動。」

《王命之徒》的拍攝現場有許多食物，但朴志訓當時只要看到或吃到食物就想吐，他表示：「拍攝期間我的身體狀況不太好，但為了拍攝而吃的話，覺得還滿好吃的。不過因為身體沒有了能使用的能量，所以在拍攝大吼戲時，覺得一陣暈眩，但幸好沒有昏倒。」柳海真也透露：「電影開拍後，朴志訓的臉瘦到只剩一半，聽說他減了15公斤，瘦到十分誇張的程度，他在拍攝現場也幾乎不吃東西，聽說一進食的話就會吐，他真的很辛苦。」

