《米畸妙妙船》米老鼠拿手武器曝光 鮮血噴濺沒在客氣

雖然是馬年，但這隻老鼠永不過時，最初的米老鼠《汽船威利號》（Steamboat Willie）和《飛機迷》（Plane Crazy）等動畫短片，迄今已超過95年進入公有領域，影視界無不摩拳擦掌盛大恭迎這位全球知名的元老級卡通人物。此時有人出手了，《米畸妙妙船》由製作《小熊維尼：血與蜜》的ITN Studios操刀，要將你的童年回憶變成一輩子的噩夢。

《米畸妙妙船》(Mouseboat Massacre)故事描述一名年輕女子咪咪正在對抗毒癮，治療期間，她偶然收到了一捲錄影帶，內容是詭異鼠人混種生物駕駛著汽船。更可怕的是，這個生物開始入侵她的生活，並一一殺害所有看過錄影帶的人。《米畸妙妙船》3月6日全台上映。

導演安德烈亞卡蒂內拉在訪談中提到：「在《米畸妙妙船》中，最受孩子們喜愛的角色變成了無盡的噩夢。這部電影是一場令人毛骨悚然的旅程，觀眾將沒有一刻喘息的機會。想像一下，潘尼懷斯（《牠》中的小丑）戴著那副最著名的老鼠面具，在瀰漫著詭異不安的緊張氣氛中肆意破壞。看完《米畸妙妙船》後，你會對那對標誌性的老鼠耳朵徹底改觀。我們的目標是讓曾經帶給你慰藉的事物，成為你的噩夢。」

安德烈亞卡蒂內拉曾執導以小熊維尼和虎克船長等經典角色為靈感的多部黑化恐怖片，力求在觀眾的心中造成陰影面積！《米畸妙妙船》毫不手軟，劇中的鼠人殺人狂拿著各式武器大開殺戒，不只有砍頭等限制級場面，甚至還出現血腥爆表的拔脊椎橋段，讓觀眾在銀幕前感「痛」身受。

製片人雷內奧古斯特補充：「這部電影絕對血腥暴力，我們真的在血腥程度上下了血本，相信觀眾會對老鼠的殘酷程度感到非常滿意，其中一個死亡場景是用一個真人大小的捕鼠器殺死了一個人，而老鼠選擇的武器竟然是一個奶酪刨絲器和刀具的混合體！」膽小的人務必小心，毀童年的夢魘懼作即將改變你對米老鼠的看法。《米畸妙妙船》3月6日鼠來跑。

《米畸妙妙船》。圖/車庫娛樂提供

