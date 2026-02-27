《李克寧 墓乃伊》失蹤8年女兒變怪物 你敢抱她嗎？

曾主演《變形金剛4》、《仲夏魘》的好萊塢男星傑克雷諾，在全新恐怖新作《李克寧 墓乃伊》中挑戰父親角色，2月24日發布的正式預告揭露駭人景象，傑克雷諾帶著家人移居埃及，沒想到女兒失蹤8年後突然現身，卻成為「活著的木乃伊」：全身被詭異咒文包覆，指甲與皮膚扭曲變形，外貌早已不成人樣，更為這個脆弱的家庭關係帶來毀滅性衝擊。

該片由「鬼王」溫子仁、「恐怖片大師」布倫屋聯手監製，《鬼玩人：復活》名導李克寧自編自導，不僅開創出「活的木乃伊成為家人」的超瘋狂創意，更尖銳地挑戰家人親情的極限，以及全新恐怖題材的極限尺度，絕對是恐怖片影迷必須在大銀幕親睹的年度大片。

編導李克寧繼成功重啟《鬼玩人：復活》並創下票房紀錄之後，將目光轉向影壇最具標誌性的恐怖題材之一，帶來這部大膽而曲折的全新力作《李克寧 墓乃伊》。劇情描述一位記者的年幼女兒在沙漠中神祕失蹤並音訊全無——八年後，當她突然出現在家人面前時，這個早已破碎的家庭震驚不已；原本應該是重逢的喜悅，卻逐漸演變成一場活生生的惡夢。

本片由傑克雷諾、蕾雅柯絲塔、梅卡拉美維、娜塔莉格雷斯與維若妮卡法肯主演，電影跳脫傳統恐怖片框架，一改木乃伊一向為乾屍的設定，在大銀幕帶來「活的木乃伊」全新形象，更帶入家庭親情的情感拉扯，成為今年最具特色的恐怖片。

《李克寧 墓乃伊》由李克寧親自編劇並執導，集結黃金製作陣容共同打造，由溫子仁、傑森布倫與約翰凱維爾出任製片，監製則包括麥可克萊爾、賈德森史考特、麥克達拉凱萊赫與李克寧。幕後團隊找來攝影指導戴夫加貝特、美術指導尼克貝塞特、電影剪輯師布萊恩蕭、服裝設計喬安娜伊特韋爾、配樂史蒂芬麥肯，以及選角導演泰瑞泰勒與莎拉多梅耶林多，共同建構出一個結合異國文化、宗教符號與心理恐懼的黑暗世界觀，驚悚氛圍張力十足。《李克寧 墓乃伊》將於4月在台上映。

《李克寧 墓乃伊》。圖/華納兄弟提供

