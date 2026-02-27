《迷宮的栞》五條悟、艾倫、甘露寺聲優全到齊「動漫全明星」一字排開

以經典電視動畫《超時空要塞》系列聞名的河森正治，推出生涯第一部動畫長片《迷宮的栞》，即將在2月26日台灣正式上映。本片融合河森正治成名元素：歌曲、科幻與三角關係，更以女主角掉進「智慧型手機虛擬世界」的概念，打造奇幻又動人的異世界青春故事。還大膽找來以渾厚唱腔和前衛感十足，日本樂壇次世代代表「ATARASHII GAKKO!」（新學校領袖!）主唱Suzuka首度擔任聲優，更親自演唱主題曲〈Sailor, Sail On〉，引起高度關注和話題！

知名樂團「ATARASHII GAKKO!」主唱Suzuka，首次當聲優還分飾兩角大呼超刺激與挑戰

在《迷宮的栞》動畫中，「ATARASHII GAKKO!新學校領袖!」主唱Suzuka不只擔任主角「栞」的聲優，更一人配音兩角，演出從虛擬世界逃跑出來的謎樣少女「SHIORI」！Suzuka表示這不只是第一次挑戰擔任聲優，還更大膽嘗試一人配音兩個角色，讓她感受到新的刺激與挑戰。更對她的表演人生來說是很珍貴的一次體驗。為了找到這兩個角色的聲音，她也花了很多心思從自身的聲音裡去尋找合適的表現。「為了詮釋兩個不同性格的角色，我刻意去探索聲音的內向感與外放感。SHIORI比較像在舞台上的自己，而栞則是更內向與含蓄的聲音，需要時間去模索表演。」

《迷宮的栞》是經典神作《超時空要塞》系列創作者河森正治首部動畫。圖/貳貳喜喜電影提供

超華麗聲優陣容客串，一字排開 讓動畫迷驚豔

人緣超好的河森正治首部導演作品《迷宮的栞》，聲優卡司除了找來「ATARASHII GAKKO!」（新學校領袖!）主唱Suzuka，還有知名搞笑藝人、主持人原田泰造、《去唱卡拉OK吧！》的齋藤潤以及天才童星出身的伊東蒼。

但更讓動畫粉絲注意的，是本片有超強陣容的知名動畫聲優客串演出，更被譽為本片最強彩蛋，包含：《咒術廻戰》五條悟聲優中村悠一、《咒術廻戰》伏黑惠聲優内田雄馬、水瀬祈、《鬼滅之刃》甘露寺蜜璃聲優花澤香菜、《進擊的巨人》片尾曲主唱日笠陽子、遠藤綾、May'n、中島愛、小清水亜美、安野希世乃、鈴木實里、東山奈央、西田望見、《咒術廻戰》七海建人聲優津田健次郎、《進擊的巨人》艾倫聲優梶裕貴、寺島拓篤、七海弘希…等，一字排開相當華麗。也讓粉絲可以進戲院聽聽看聲優分別是配那些角色！《迷宮的栞》在台灣上映時，也將推出日文原版A3海報特典，可以在上映戲院購買電影票即贈送，數量有限，送完為止。

《迷宮的栞》劇情描述栞是一名普通的高中女生，一心渴望在社群媒體上爆紅。某天，她的智慧型手機出現裂痕後，栞的現實世界身份竟被來自手機內部世界的數位替身「SHIORI」取代。而真正的栞則被困在手機世界中，在這個詭異超現實的數位仙境裡，栞遇見了一位神祕的兔子人——小森（Komori）。在他的協助下，栞必須穿越層層奇幻的網路迷宮，找回屬於自己的現實人生。《迷宮的栞》將在2月26日全台正式上映。

《迷宮的栞》知名樂團「ATARASHII GAKKO!」（新學校領袖!）主唱Suzuka首次當聲優還分飾兩角，本作女主角栞。圖/貳貳喜喜電影提供

《迷宮的栞》「ATARASHII GAKKO!」（新學校領袖!）主唱Suzuka分飾兩角包含虛擬少女SHIORI。圖/貳貳喜喜電影提供

《迷宮的栞》主題曲也由「ATARASHII GAKKO!」（新學校領袖!）主唱Suzuka演唱。圖/貳貳喜喜電影提供

《迷宮的栞》還有導演河森正治擅長的戰鬥大場面。圖/貳貳喜喜電影提供

《迷宮的栞》還有導演河森正治擅長的機器人大戰的大場面。圖/貳貳喜喜電影提供

《迷宮的栞》。圖/貳貳喜喜電影提供