《曼達洛人與古古》全宇宙最紅「星戰金孫」7年後重返大銀幕

盧卡斯影業推出影史最強星際父子檔《曼達洛人與古古》，將於5月20日（三）全台大銀幕震撼登場！《星際大戰》系列電影睽違7年重返大銀幕，今天正式預告震撼曝光，看「Man大叔賞金獵人」曼達洛人攜手「超Q星戰金孫」古古展開史詩級全新冒險！

《曼達洛人與古古》是繼《STAR WARS：天行者的崛起》後、睽違7年的最新系列電影，正式預告開場便充滿趣味，愛玩的古古駕駛艙內調皮地亂按儀表板按鈕，而導致飛船瞬間熄火，讓曼達洛人依然拿這個小冤家沒輒。古古堪稱全宇宙最可愛的星際寶貝，更將會透過本片萌遍全球！而他和曼達洛人這對最另類加跨星系搭檔的父子情誼，也絕對是今年大銀幕上最爆笑又感人的組合。

這對全宇宙最萌的戰士搭檔，本次將踏上尋找惡名昭彰「赫特族」的危險旅程！曼達洛人穿梭於銀河系的黑暗角落四處打聽，所到之處無不讓人聞風喪膽。面對敵人的威脅，曼達洛人展現一貫的硬漢本色，冷酷宣示：「我們會幹掉你手上的每一個壞蛋！」

由首度加入星戰宇宙的影史傳奇影星雪歌妮薇佛飾演的高層人物，神色凝重地對曼達洛人警告：「這跟復仇無關，而是為了阻止另一場戰爭。」此話暗示著帝國殘存勢力正蠢蠢欲動，銀河系的和平再度搖搖欲墜。搭配飾演曼達洛人並在劇中鮮少露臉、卻已在本支預告中拿下頭盔的新星戰宇宙一哥佩德羅帕斯卡，兩代科幻星戰巨星同片，掀起所有新舊影迷高潮！

預告中曼達洛人疑似遭到挾持，知名赫特族大反派賈霸獰笑威脅：「你會受苦的，下一個就輪古古。」面臨危機關頭，竟出現了曼達洛族傳說中的至高象徵——活生生的神話密索龍躍然眼前！不但令人大飽視覺特效眼福，更是預示曼達洛族復興的重要轉折。

《曼達洛人與古古》由一手捧紅《鋼鐵人》、並成功催生《曼達洛人》影集的強法夫洛執導，他將以頂尖視效與燒錢不手軟的宇宙級戰鬥，重新定義大銀幕震撼，就算沒看過星戰系列作品也沒問題，就從本片開啟全新《星際大戰》宇宙觀，是新手入主星戰粉絲的最佳時機！《曼德洛人與古古》將於5月20日（三）全台大銀幕震撼登場。

《曼達洛人與古古》。圖/盧卡斯影業提供

