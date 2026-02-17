《豪門殺人指南》280億遺產怎麼花？葛倫鮑威爾：想回德州蓋莊園養親友

2026開春必看黑色幽默懸疑話題新作《豪門殺人指南》（How To Make A Killing）日前於美西時間 2 月 14 日情人節當天，在洛杉磯盛大舉行首映會，主創團隊齊聚紅毯，現場星光熠熠、氣氛熱烈。導演約翰帕頓福特 (John Patton Ford) 親自率領豪華卡司葛倫鮑威爾 (Glen Powell)、瑪格麗特庫利(Margaret Qualley)、潔西卡漢維克(Jessica Henwick )以及 陶佛葛瑞斯(Topher Grace )齊聚亮相，為情人節夜晚增添話題。

在紅毯上，葛倫鮑威爾以一身帥氣西裝魅力登場， 他在現場受訪時形容本片是「一場好玩又刺激、瘋狂又性感的懸疑驚悚爽片」，更直言：「光是全片卡司，就值得你買票進戲院，這陣容太棒了，而且你永遠猜不到電影接下來會發生什麼事，這才是最精彩的地方。」他也表示，這類型電影最迷人的地方，在於角色之間的互動，「一個演員的表現，往往取決於你跟誰對戲、跟誰一起玩，這個故事太有趣了，我們都玩得很盡興，也在過程中激起迷人的戲劇火花。」

葛倫鮑威爾也打趣分享，如果自己真像電影劇情般獲得 280 億鉅額財產，第一件事並不是買跑車或奢華名錶，而是回到家鄉德州買下大片土地，打造一個讓親朋好友都能一起生活的私人豪宅莊園。這番話不僅展現出葛倫鮑威爾重情重義、寵愛家人朋友的一面，也與他在銀幕上帥氣迷人的形象形成最加分的反差魅力。

兩位女主角瑪格麗特庫利、潔西卡漢維克在紅毯上同樣成為焦點，其中瑪格麗特庫利以一襲閃閃發光的紅色漸層禮服登場，氣場全開又性感高級，成為當晚最亮眼紅毯女神。瑪格麗特庫利興奮分享：「《豪門殺人指南》真的很刺激、很好玩，能夠跟其他觀眾一起在戲院觀賞，永遠都是最棒的體驗。」潔西卡漢維克則大讚本片畫面「非常美，完全是一場視覺饗宴。」陶佛葛瑞斯則強調「《豪門殺人指南》是一部原創又極度瘋狂的作品，現在真的很少看到這麼特別的原創電影。」

《豪門殺人指南》洛杉磯首映會，葛倫鮑威爾(右起)與瑪格麗特庫利、陶佛葛瑞斯。圖/CATCHPLAY提供

《豪門殺人指南》導演兼編劇約翰帕頓福特在首映會表示，這次能集結如此亮眼的卡司非常幸運，「一切從劇本開始，大家起初讀劇本的時候都覺得很有趣，而當男主角葛倫鮑威爾確認加入後，大家也都紛紛爽快答應，演員們都非常喜歡他。」導演更強調電影一定要在戲院看，「因為你不只是在看電影，也是在感受其他觀眾的反應，那是一種集體的、戲院專屬的魅力。」這場首映會恰逢情人節，導演與演員們驚喜手捧玫瑰花現身影廳，親自送給現場觀眾與影迷，浪漫舉動引發全場尖叫，也為這場原本就話題十足的首映會增添濃厚的節日氛圍。

電影《豪門殺人指南》描述出生便被豪門家族無情拋棄的貝克瑞費洛（葛倫鮑威爾 飾），為奪回理應屬於自己的遺產，決心不擇手段，策劃連環謀殺計劃，除掉擋在他與280億遺產之間的七名家族財產繼承人，奪回他的身分與巨額遺產。然而，隨著一個個繼承人以愈來愈「匠心獨具的意外」相繼死亡，貝克不僅得同時瞞著女友進行殺人計畫，更得面對一位看穿他陰謀、又想分一杯羹的風騷舊情人茱莉亞(瑪格麗特庫利 飾)，否則，一切都有可能功虧一簣。電影《豪門殺人指南》即將於2月26日全台上映，更多電影最新訊息請上CATCHPLAY官方專頁。

