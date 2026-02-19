《不完美的完美》艾瑪麥基挑戰最強斜槓 管一個州容易管一家人難

《不完美的完美》(Ella McCay)由與艾美獎雙金得主、曾執導《愛在心裡口難開》與《辛普森》的傳奇編導詹姆斯·L·布魯克斯（James L. Brooks）親自操刀。這不僅是他睽違 15 年的長片新作，更承襲其一貫溫馨幽默的風格，以視角帶領觀眾直面複雜的家庭糾葛與人生難題。

全明星陣容集結！《芭比》艾瑪麥基領銜主演

《不完美的完美》卡司陣容極其華麗，由《芭比》新星艾瑪麥基（Emma Mackey）領軍，攜手《辣媽辣妹》潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）及伍迪哈里遜（Woody Harrelson）等實力派影星。演員名單還包括傑克洛登、阿尤艾德維利與蕾貝卡霍爾，全明星夢幻聯手打造這部年度話題喜劇。

當準州長遇上失控的家庭與事業

《不完美的完美》故事主角是一位充滿理想的年輕女性（艾瑪麥基 飾），正準備承接導師重擔、肩負州長的重任。然而，在權力巔峰的背後，她卻面臨生活「兩頭燒」的困境。電影深刻描繪她如何在強大事業與瑣碎家庭生活間找尋平衡，並在守護家人的過程中解開深埋的糾葛。2月5日 Disney+ 上線。

《不完美的完美》。圖/Disney+ 提供

