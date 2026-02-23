《邪降：覺醒》泰國偶像挑戰三眼邪神 入戲過深驚傳呆滯失神

泰國恐怖經典《邪降》系列再推巔峰懼作！全新續作《邪降：覺醒》（Panor2）將於3月20日全台血腥上映！本片在泰國上映後掀起現象級討論，強勢登頂票房冠軍，一舉終結科幻鉅作《阿凡達：火與燼》霸榜四周的紀錄。

《邪降：覺醒》片中極致的痛感與殘虐視覺，被泰國觀眾封為近年最「虐胃」的觀影體驗。其中，女主角丘普朗阿瑞昆（Cherprang Areekul）展現「三重人格」的瘋魔演技更成焦點，她加碼自爆拍攝下咒戲後曾陷入「呆滯失神」狀態，令現場工作人員不寒而慄。

泰國《邪降》系列以近乎殘酷的寫實手法重新定義恐怖片尺度，被譽為泰國「降頭片始祖」，將「降頭」詛咒化為觀眾肌膚都能感受到的戰慄體驗。新作《邪降：覺醒》由系列名導普提彭賽斯瑞考（Puttipong Saisrikaew）再度操刀，血腥程度全面升級，在大銀幕上演徒手撕碎下顎、滾燙鉛水灌喉等血腥酷刑實錄。不少泰國觀眾看完後直呼「胃部極度不適」，紛紛警告「觀影前千萬別吃太飽！」

曾為泰國偶像女團 BNK48 總隊長的丘普朗阿瑞昆，自《邪降女帝》徹底撕掉偶像標籤後，這次在《邪降：覺醒》獻上更極端的「瘋魔演技」。她在片中飾演受霸凌後覺醒的少女，必須在清純學生、復仇者與邪神附身三種人格間劇烈轉換。丘普朗分享，為求真實，劇組將場景佈置得極為陰森，唸誦咒語時常感到背脊發涼。由於入戲過深，她坦言拍攝期間的記憶相當模糊，彷彿靈魂被抽乾，「有幾天拍完直接整個人呆滯失神，情緒起伏大到失控，甚至要工作人員牽我走路，腦袋一片空白只想回家睡覺。」 她笑稱，事後看回放畫面時連自己都被嚇壞。

除了大銀幕上的恐怖演出，丘普朗在節目中更大方分享一段「被下降頭」的真實經歷。多年前她曾連續一週高燒近40度，打針吃藥都不見好轉，某次與熟悉風水的朋友聚餐時突然暈倒，對方緊急為她進行驅邪淨化儀式後，隔天高燒竟奇蹟全退。直到三年後，她才從母親口中證實當時確實遭人施咒，而施咒對象正是她心中懷疑的人選，恐怖經歷讓一旁來賓都驚呼連連。

《邪降：覺醒》。圖/威視電影電影

3月20日 血腥降頭獵殺，一個都別想跑…

出生自帶詛咒的潘娜（丘普朗阿瑞昆 飾）順利考取大學，原以為能埋葬過去、重啟新生。怎知她和好友小敏（萍瑪達柴莎索恩 飾）竟在新生活動後，慘遭六名學長姐殘酷霸凌。在導師制止後，對方反而變本加厲，私下求助降頭師施以致命巫術，卻意外喚醒潛藏在潘娜體內的「三眼神」邪力。獵人與獵物身份瞬間反轉。覺醒後的潘娜，信手捻來皆是索命降術，以牙還牙展開血色清算。一場終極獵殺就此引爆，誰也別想活著離開這場血色祭典！更多資訊👉威視電影官方粉絲專頁

