《鬼娃娃》日版「安娜貝爾」太兇 瀨戶康史自曝會跟鬼娃道早安

被譽為「日版安娜貝爾」的年度恐怖話題作《鬼娃娃》，片中層層堆疊的心理驚嚇與充滿詭異壓迫感的恐怖氛圍獲好評，在日本創下突破18億日幣（約新台幣3億6789萬元）的亮眼票房成績，在片中飾演長澤雅美老公的瀨戶康史，因為長了無辜的娃娃臉，被導演視為最適合詮飾恐怖片的臉孔，而他為了替電影宣傳，更大膽地帶著鬼娃娃在深夜勇闖傳出鬧鬼的殯儀館，掀起熱議，帶給觀眾沉浸式驚慄觀感的《鬼娃娃》將於3月6日在台上映。

《鬼娃娃》由《水男孩》導演矢口史靖執導，他邀請了日本男演員瀨戶康史演出與長澤雅美一起失去女兒的丈夫，矢口說：「瀨戶康史給人的感覺可愛、爽朗，有一種無辜、無害之感，我想，如果他遭遇一連串詭異事件，應該會讓觀眾覺得格外可憐。」瀨戶以《假面騎士KIVA》走紅，近年持續透過影視作品跟舞台劇累積實力和人氣，在片中飾演長澤雅美的老公「忠彥」，職業是一名護理師，角色設定使他在面對妻子狀態的轉變時，展現出比一般人更強大的理性與包容，他說：「雖然失去孩子令人悲傷，但不能因此一直停留在原地，留下來的人們必須抱著希望活下去，忠彥比佳惠更早察覺到這一點，我也是以這種心情來詮釋角色。」

瀨戶康史曾演出過《咒怨～黑色少女》、《貞子3D》、《凶宅怪談》等多部恐怖片，可說是鬼片專業戶，他透露自己是鬼片愛好者，談起《鬼娃娃》的題材時他表示，人偶本身就是日常生活中隨處可見的存在，反而更容易引發各種不安與想像。

在電影中裡，隨著劇情推進，瀨戶康史對人偶的態度也產生變化，從最初的驚嚇與排斥，逐漸轉為接受其存在，甚至能自然地跟人偶一起出遊、合照。對此他表示，不只是角色如此，戲外他一開始也覺得人偶相當可怕，但隨著拍攝進行，他開始覺得人偶其實挺可愛，還會很自然地對它打招呼說：「小禮，早安」。他認為這種把不正常視為日常、在不知不覺中被同化的過程，正是電影最令人感到不寒而慄的地方。

《鬼娃娃》長澤雅美、瀨戶康史、田中哲司。圖/華映娛樂提供

現實生活中，瀨戶康史也已和女星山本美月結婚生子，兩人在2023年迎來第一個孩子，他在受訪時坦言，這樣的身分轉變，讓他在詮釋痛失愛女後仍試圖努力維繫家庭的一家之主角色時，有了更貼近現實的理解。

談起片中的老婆長澤雅美，他表示兩人曾在電影《信用詐欺師JP-英雄篇-》、《消失的豪門妻》中合作過，但飾演夫妻還是第一次，他笑說：「《消失的豪門妻》中我們的對手戲不多，很開心能再有合作機會，彼此之間也已經有很不錯的默契。她是我很欣賞的女演員，總是很得體又貼心，面對同戲的前輩們，她也懂得透過搞笑跟吐槽，拉近彼此的距離，那種靈活的應對能力或者說是親和力，是她專屬的人格魅力。」

此外，為了宣傳《鬼娃娃》，瀨戶康史可以說是豁出去了，他抱著片中的鬼娃「小禮」，參加專門走訪各地靈異景點的網路節目《DENNIS的恐怖YouTube》錄影，在深夜的廢棄殯儀館裡進行靈異探險，連主持人都忍不住笑說：「光是在棚內錄錄感言就很感謝了，沒想到瀨戶居然願意大膽跟著我們出外景！差點以為今天是我們節目最後一集了。」

錄影過程中，現場不僅出現了詭異的水滴聲，甚至在完全沒人的環境下傳來女性清晰的說話聲跟尖叫聲，讓一向沉穩的瀨戶康史也當場嚇得臉色蒼白，靈媒指出，這可能是人偶「小禮」在電影拍攝結束後靈魂已經覺醒，並隨著瀨戶來到了現場，影片吸引超過88萬人次觀看，也成功地讓電影引起更多恐怖片愛好者關注。

《鬼娃娃》故事圍繞鈴木一家展開，佳惠（長澤雅美 飾）與丈夫忠彥（瀨戶康史 飾）痛失愛女芽衣後，生活長期籠罩在陰影之中，精神委靡的佳惠某天在骨董市集偶然發現與芽衣極為相似的日本人偶，她把人偶當作過世的女兒般疼愛呵護，身心狀況也逐漸恢復。而家中再次迎來新生命真衣，曾經承載所有情感的人偶最終被棄置於雜物間，多年後，真衣意外發現人偶，將它視為玩伴，自此家中怪事接連發生，事情的矛頭都歸向那個娃娃，佳惠不斷試著把人偶丟掉，但它總會再度出現，彷彿無法被擺脫的存在，逐步侵蝕這個家庭的日常．．．。《鬼娃娃》將於3月6日上映，更多電影資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

《鬼娃娃》長澤雅美、瀨戶康史。圖/華映娛樂提供

《鬼娃娃》長澤雅美。圖/華映娛樂提供

《鬼娃娃》。圖/華映娛樂提供