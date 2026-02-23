《科學新娘！》克里斯汀貝爾壓力大到尖叫 日花6小時縫出最帥「科學怪人」

以「為戲犧牲」聞名的奧斯卡男星克里斯汀貝爾，主演新片《科學新娘！》再度突破自我極限，為詮釋文學史最經典角色「科學怪人」，每天竟耗費長達六小時進行特殊造型打造，從滿臉傷痕、縫線密布的臉龐，到覆蓋全身的仿真皮膚與肌理細節，堆疊出既駭人又迷人的嶄新形象。

他在片中化身孤獨到想要尋求愛情的科學怪人，因此創造出由新科金球獎影后潔西伯克利所飾演的科學新娘，兩位瀕臨失控邊緣的角色，在電影《科學新娘！》交織出一段瘋狂、危險卻又極度浪漫的亡命之戀，為經典故事注入前所未見的狂烈能量。

克里斯汀貝爾向來以「為戲犧牲」聞名影壇，過去曾為《克里斯汀貝爾之黑暗時刻》暴瘦30公斤，又為《黑暗騎士》系列練就鋼鐵般體魄，這次在《科學新娘！》中再度挑戰身心極限，重新定義經典怪物形象。

他表示演出「科學怪人」的經驗非常特別，這個角色情感極度壓抑，有時會情緒徹底失控、展現極端暴烈的一面，因此讓他一度因入戲太深，每天都會在片場嘶吼、尖叫，以發洩角色內心的壓力與絕望，他坦言這段經驗是「從影以來從未有過的深刻感受」，也造就出他在片中令人血脈賁張的高張力演出。日前發布的正式預告更以充滿龐克風的暴力美學震撼登場，狂野視覺與高張力情緒瞬間引爆影迷熱議。

《科學新娘！》圖/華納兄弟提供

《科學新娘！》同時集結超豪華卡司與幕後陣容，由演而優則導的女星瑪姬葛倫霍親自執導，延續經典「科學怪人」起源設定，卻大膽翻轉過往對「新娘」的刻板描寫，打造一部融合動作、驚悚、浪漫與社會寓言的全新類型電影。

瑪姬葛倫霍與克里斯汀貝爾睽違15年後再度聚首合作，更找來今年甫獲金球獎影后殊榮的女星潔西伯克利，詮釋顛覆傳統、意志狂烈的「科學新娘」，兩人組成影史前所未見的亡命鴛鴦。堅強演員陣容還包括安妮特班寧、潘妮洛普克魯茲、彼得賽斯嘉，以及導演親弟弟傑克葛倫霍，全明星陣容被視為今年3月最受期待的話題鉅片。

《科學新娘！》圖/華納兄弟提供

《科學新娘！》靈感來自詹姆斯·惠爾的1935年電影《科學怪人的新娘》，劇情改編自瑪麗·雪萊的1818年小說《科學怪人》。本片故事描述孤單寂寞的科學怪人(克里斯汀貝爾 飾)前往 1930 年代的芝加哥，請求極具開創性的科學家尤弗尼斯博士(安妮特貝寧 飾)為他創造一名伴侶。他們兩人聯手讓一名被謀殺的年輕女子復活，科學新娘(潔西伯克利 飾)就此誕生。然而接下來發生的事情遠遠超乎他們的想像：謀殺！著魔！一場狂野激進的文化運動！以及一對亡命鴛鴦轟轟烈烈的危險戀情！《科學新娘！》以IMAX®特製拍攝，將於3月4日(週三) 2D · IMAX · Atmos · Dolby Cinema 同步上映。

