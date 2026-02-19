《JSA共同警戒區》宋康昊x李炳憲x李英愛 見證韓國影帝后的青澀與演技爆發

被譽為「韓國影史最重要電影之一」、影響整個世代韓片創作的經典之作《JSA共同警戒區》（Joint Security Area），將於今年迎來上映 26 週年。繼香港、韓國陸續推出經典重映後，台灣也正式宣布，《JSA共同警戒區》將於 3 月 13 日 以 4K 修復、一刀未剪完整版形式重返大銀幕，讓影迷重新走進這段橫跨國界、動人心弦的禁區故事。導演朴贊郁曾在回顧本片時表示，即使歷經多年，《JSA共同警戒區》依然能讓不同世代的觀眾產生情感共鳴，這也是他至今仍對這部作品感到特別深刻的原因。

在當年上映時，《JSA共同警戒區》曾是韓國影史票房冠軍之一，也是導演朴贊郁奠定影壇地位的代表作。朴贊郁導演亦曾在訪談中提到：「拍攝本片時正值南北韓題材仍高度敏感的年代，能夠讓北韓角色以具有人性與情感的方式出現在銀幕上，本身就是一次大膽且冒險的嘗試。」26 年後回望，這部電影所傳達的人性張力與情感重量，更顯得真實而感動。

《JSA共同警戒區》由朴贊郁執導，宋康昊、李炳憲、李英愛、申河均主演，故事圍繞在南北韓交界的「共同警戒區」發生的神秘槍擊事件，一名瑞士籍女軍官奉命調查真相，卻逐步揭開一段不該存在、卻真實發生的士兵友情。電影不僅在懸疑敘事上層層翻轉，更透過角色之間微妙而壓抑的情感，直指制度、身份與人性之間難以逃避的矛盾。

為讓影迷能將這部影史經典延續珍藏，CATCHPLAY 特別攜手光點華山電影館推出《JSA共同警戒區》紀念典藏套票，內容包含電影票乙張、16 頁深度專冊乙本，以及韓版原文 A3 海報乙張，極具收藏價值。套票即將於2月26日開賣，詳細資訊請至 CATCHPLAY 或光點華山電影館官方粉絲團查詢。《JSA共同警戒區 4K修復》3月13日全台上映。

《JSA共同警戒區》。圖/CATCHPLAY 提供

