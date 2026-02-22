《追殺比爾：完全血腥事件》275分鐘全彩解禁「青葉屋大戰」1700公升血漿噴好噴滿

有生之年系列重磅登場！昆汀塔倫提諾暴力美學代表作《追殺比爾》《追殺比爾2：愛的大逃殺》上映逾20年，首度以完整合剪版之姿登上大銀幕！

這次不只收錄了此前未公開過的片段，一刀未剪275分鐘完整呈現，還是由昆汀本人親自監督的全新4K修復版，並且以最初原本的全彩畫面精彩呈現瘋狂又華麗的「青葉屋大戰」，補足影迷心中遺憾，《追殺比爾：完全血腥事件》（原文片名：Kill Bill: The Whole Bloody Affair）3月20日全台大銀幕限定上映。

為迎接《追殺比爾：完全血腥事件》275分鐘完整版首度公開大銀幕上映，特別推出「《追殺比爾：完全血腥事件》限量原版海報套票」，套票包含《追殺比爾：完全血腥事件》ibon 電影票一張，以及極具收藏價值的A3電影原版工藝海報兩款（兩款各一張），唯有搭配原版海報珍藏，才能稱得上是一次真正「完全血腥」的大銀幕體驗。👉《追殺比爾：完全血腥事件》限量原版海報套票

《追殺比爾》影史地位無需贅言，指標性電影入口網站IMDb 8.7分，名列經典電影TOP 150；被《帝國雜誌》及《紐約時報》分別選入「史上最偉大的500部電影」和「21世紀最佳100部電影」，《滾石雜誌》也將其列入「史上最偉大的100部電影」，並獲得言辭向來犀利的美國影評人羅傑伊伯特（Roger Ebert）高度評價，給出滿分四顆星，稱讚昆汀塔倫提諾「對技巧的駕馭輕鬆而卓越」。

《追殺比爾：完全血腥事件》同時也是昆汀塔倫提諾在權威影評網站「爛番茄」上新鮮度最高的作品，以100%滿分新鮮度和98%觀眾評分締造難以逾越之高牆。如影評所述，《追殺比爾》是封昆汀獻給義大利西部片、日本黑道電影和香港武俠片的情書，如今文化影響力遍及世界各地。首度登陸大銀幕之際，與其問「為什麼要看？」；不如說有什麼理由不看呢？

《追殺比爾：完全血腥事件》全新4K修復由導演昆汀塔倫提諾親自監督，修復過程保留了35mm膠卷特有的顆粒感，而非過度磨皮，維持昆汀喜愛的邵氏電影復古風格。過去《追殺比爾》最經典的「青葉屋大戰」，由於美國審查機制而將後半段轉為黑白畫面。這次《追殺比爾：完全血腥事件》全彩解禁！將灌注1700公升血漿的極致瘋狂華麗畫面完美還原，見證鄔瑪舒曼所飾演的新娘與劉玉玲所飾演的石井御蓮，尺度全開的絕美對決色彩，視覺效果爽度全面翻倍！

《追殺比爾》製作之初是以一部完整電影進行發想，但在考量戲院放映時長後，切分為上下兩集《追殺比爾》《追殺比爾2：愛的大逃殺》。2006年，昆汀帶著融合兩部電影、全長275分鐘的完整合剪版來到坎城，並在2011年於在自家新比佛利影院播放，但遲遲沒有全面發行，直到坎城首映20年後的現在，影迷終於有機會彌補心中的遺憾，在大銀幕見證全新4K修復《追殺比爾：完全血腥事件》。本片不只完整呈現《追殺比爾》原先該有的樣貌，還收錄了由頂尖日本動畫公司Production I.G 製作長達超過7分鐘的石井御蓮起源故事，以及當初因時長過長，於正片中被刪減的未公開動畫片段，一次滿足影迷苦懸多年的願望。

《追殺比爾：完全血腥事件》。圖/車庫娛樂提供

《追殺比爾》片中鄔瑪舒曼穿著啟發自李小龍形象的黃色連身衣，腳踏鬼塚虎之姿已成為經典文化符碼，連YouTuber莫莉都曾在萬聖節扮成「新娘」與阿漢、黑木太太等人一同演出電影經典橋段。鄔瑪舒曼曾表示自己在拍攝《追殺比爾》期間曾意外撞車，造成頸椎永久傷害。片中的打鬥橋段也多由本人親自上陣，昆汀曾說鄔瑪舒曼完全不會怕，新動作練習個一兩次就能上手。

鄔瑪舒曼也曾開玩笑表示：「那些動作戲根本談不上安全，保險公司連半個動作都不會同意我做，那絕對違法。」所有的努力最終也結出果實，《追殺比爾》讓鄔瑪舒曼獲得2004年金球獎最佳女主角提名，成為她最具代表性的角色，浴血「新娘」形象永不曾褪色。而在完整版的《追殺比爾：完全血腥事件》中你更容易欣賞到鄔瑪舒曼如何優雅地在體能和技術挑戰、明星魅力和真誠情緒之間切換！

《追殺比爾：完全血腥事件》故事描述「新娘」（鄔瑪舒曼 飾）必須殺死她的前老闆兼情人比爾，比爾在她的婚禮彩排時背叛了她，開槍打中了她的頭部，並奪走了她未出生的女兒。但首先，她要讓致命暗殺小隊「毒蛇」的其他四名成員付出代價。《追殺比爾：完全血腥事件》3月20日大銀幕限定，中場會有15分鐘的休息時間。

