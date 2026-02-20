《殺人鯨》被囚禁20年的怨念 只能由鮮血償還

鯊魚電影一直都是台灣觀眾的所愛，《絕鯊島》、《巨齒鯊》、《深海鯊機》等，都在票房上有很好迴響，這次獅子門影業再度攜手成功打造《巨齒鯊》的澳洲特效公司，帶來最新海上極限空間生存驚悚電影《殺人鯨》，只是這次的主角……換成從來不曾在野外環境傷害過人的虎鯨，倒霉的辣妹好友雙人組，究竟遇到什麼危機，被迫面對一場在汪洋中與死神的拔河呢？

電影《殺人鯨》描述熱愛鯨魚、懷抱音樂夢想的大提琴手瑪蒂，某次搶劫事件中，男友為保護她不幸喪命，在幾乎停擺一年學業、過著鬱悶渾噩生活後，童年死黨崔西強力邀約她展開一趟海外之旅，想要幫助她轉換心情。她們在當地逮到機會偷闖虎鯨表演中心，讓瑪蒂得以一圓明星虎鯨西托的面貌，卻不知被囚禁在水族箱裡長達二十年的西托，早已因喪子而性格大變。

隔日，兩人與初認識的當地攤販喬許，一同前往人煙罕至的潟湖區玩水，卻渾然不知，遭中心惡意流放遺棄的西托，正虎視眈眈地看著她們。在孤立無援的水域中，生存成了一個不可能的任務，食物、水源，以及各種求救。女導演喬安妮布雷欽細膩掌握兩個女主角，在面對危機時的不同態度處理，有別於傳統的驚慌失措或英雄主義，更著重在女性情誼以及互助上，讓電影同時有緊張驚恐，也有動人的一面。

除了有陽光沙灘美女可看，如何透過狹小的岩石空間想辦法生存下去，或在海洋上施展身手與危險搏鬥，更是電影一大賣點。劇情背後正面傳遞保育訊息，以及對動物表演觀賞機構的質疑，相信在看完電影後會更有所感悟。《殺人鯨》即將在3/6(五)於全台上映，喜歡這類型電影的觀眾千萬不能錯過。

《殺人鯨》。圖/政駒實業提供

