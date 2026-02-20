《殺戮荒村》巴西版「飢餓遊戲」 神祕訪客闖入荒村引爆血腥反擊

「極致暴力美學的癲狂」—— 英國衛報 𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐧

「震懾人心的政治寓言」—— 紐約時報 𝐓𝐡𝐞 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐨𝐫𝐤 𝐓𝐢𝐦𝐞𝐬

「宛如《七武士》遇上《恐怖旅舍》」—— 獨立電影網 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐞𝐰𝐢𝐫𝐞

「犀利社會批判與類型片禁忌快感的完美交織」—— 滾石雜誌 𝐑𝐨𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐭𝐨𝐧𝐞

憑藉新片《這不只是個間碟故事》提名奧斯卡最佳影片等四項大獎，當今最受矚目的巴西導演之一，小克雷伯曼東沙（Kleber Mendonça Filho），其具反帝國主義色彩的成名作《殺戮荒村》，以血腥赤裸的屠殺場面與獨特的影像敘事風格於國際影壇展露鋒芒，不僅當年勇奪坎城影展評審團獎，橫掃多國影展獎項，也被金獎名導奉俊昊列為最喜愛的南美電影，更被許多影迷奉為不可錯過的必看之作，將於3月6日重返大銀幕。

劇情設定在不久的將來，一個名為「巴庫勞」的巴西東北村落裡，村民正忙著哀悼女村長的辭世，怪事卻接二連三發生——手機失去訊號、棺材滲水、空中出現飛碟、幾乎與世隔絕的村子突然來了訪客。幾天後，他們發現「巴庫勞」在地圖上悄悄被消失了……。

《殺戮荒村》為導演小克雷伯曼東沙與長期合作之美術指導胡里安諾杜內耶斯共同執導的唯一劇情長片，卡司網羅去年甫逝世的德國資深男星烏多基爾（Udo Kier）、金球獎提名巴西女星索尼婭布拉加（Sônia Braga）。影評出身的導演曼東沙亦在片中把玩七零年代西部片形式，選用恐怖片大師約翰卡本特《月光光心慌慌》主旋律營造詭譎驚悚氛圍。

《殺戮荒村》於巴西上映時吸引破百萬觀眾入場，全球坐收新台幣1億多票房，台灣影迷亦讚不絕口。本片將於3月6日在全台戲院正式重映，更多預售票及電影資訊請洽「捷傑電影FB粉絲團」官方社群。

《殺戮荒村》。圖/捷傑電影提供

《殺戮荒村》。圖/捷傑電影提供

《殺戮荒村》。圖/捷傑電影提供

《殺戮荒村》。圖/捷傑電影提供

《殺戮荒村》。圖/捷傑電影提供

《殺戮荒村》。圖/捷傑電影提供

《殺戮荒村》。圖/捷傑電影提供