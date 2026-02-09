【影評】《陽光女子合唱團》擁抱過去過不去的傷

很多時候，當我們看到任何人登上社會頭版，第一個反射動作往往不是理解，而是直接罵人。臉被上碼的酒駕犯、詐騙犯是如此，張文、鄭捷這類情節嚴重的罪犯亦然。因為對他們的第一印象就是「罪犯」，而基於某種社會道德責任，我們好像不必、甚至不該去理解他們的背景。

而這時我們要的，或許不是拍了 N 部的《角頭》來勸善人們迷途知返，更多的是需要《陽光女子合唱團》這樣溫柔的作品，側耳聆聽那些不被理解的靈魂：不是幫罪犯洗白、不是給世人說教，而是給每個孤獨的靈魂一個被接納的空間。

雖然同為改編韓國電影，但頗意外的是，林孝謙自《比悲傷更悲傷的故事》電影和影集後，在敘事上有很明顯的進步。儘管仍有些煽情，但我想這連環的催淚彈攻擊，能讓更廣泛的客群產生情感上的共鳴。

《陽光女子合唱團》最讓我欣賞的是每個角色背景故事的刻畫，儘管表面上人人都有一股莫名的倔，像是8+9般輸不起的衝勁，殊不知這面具的背後都是一道道不為人知的傷疤。

新人何曼希頗有林廷憶的神韻，第一次看到她是去年麥當勞請洪昰顥拍的那部（老實說很不知所云的）薯條廣告，很意外她馬上就迎來一個如此令人印象深刻的角色；而睽違 40 多年再度回到台灣觀眾面前的翁倩玉，更是獻出核彈級洋蔥的爆淚演出。

正所謂「未經他人苦，莫勸他人善」，當我們早已聽膩用暴力與髒話包裝的「浪子回頭」，這部片則像溫暖的陽光，照進每個孤獨、還困在過去裡的心。

《陽光女子合唱團》。圖/壹壹喜喜電影提供