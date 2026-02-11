《送葬人2》當送葬人過世後 誰來超渡「回來的人」？

2023年，一部成本僅千萬泰銖的恐怖片，卻創下7.2億泰銖的爆炸性成績，打破多項紀錄，榮登泰國影史票房第二高的電影，颳起一陣「送葬人旋風」。今年，《送葬人》正宗續集來襲！

《送葬人2》（原文片名：The Undertaker 2）延續上集劇情，描述村裡原先的送葬人薩克過世後村莊歸於平靜，直到喬伊奶奶被閃電擊中後身亡，卻又莫名其妙復活。這並非奇蹟，而是某種存在被喚醒的開端。剛失去摯愛的圖普相信喬伊奶奶的復活隱藏著通往另一個世界的祕密，即便代價是要付出一切。究竟《送葬人2》想必會再次創造出動人作品和票房奇蹟。《送葬人2》將於近期上映。

在《送葬人2》預告的開頭可以看到村裡的喬伊奶奶，在農活中因遭到雷擊而身亡，隨後卻在葬禮上復活！嚇壞親友和賓客。無獨有偶，泰國彭世落府去年也曾發生類似事件，一名65歲的老婦人被發現斷氣後，便依禮節入棺、準備前往寺廟火化，沒想到過程中棺材竟傳出敲擊求救聲，眾人趕緊開棺將老婦人送醫，後才確認婦人稍早是因為嚴重低血糖而被誤判死亡，幸而於火化前奇蹟甦醒，家屬直呼像電影一樣。兩者皆為當事人被送進棺材後神祕甦醒，在葬禮中復活，無怪乎大家都說「人生如戲」。

面對《送葬人》意料之外的票房奇蹟，導演蒂蒂史賴爾淡然表示：「很多人很期待第二集，但就我個人而言沒有太大壓力，我把這部片看作一個全新的開始，講述不同的故事。」除了原班人馬回歸演出外，《送葬人2》還找來了在《模犯生》中飾演Grace的泰國氣質女神「Oom」伊莎亞賀蘇汪，以及參加「泰國好聲音」奪得亞軍的詩人歌手「Joey」普瓦西特。兩人於劇中飾演一對學生情侶，卻在美好年華陰陽兩隔，Joey所飾演的圖普遲遲無法放下情人，他的執著進一步導致了後續一系列事件的發生。針對成為如此成功的系列電影的一員，Oom表示：「我很高興獲得這個重要的機會，《送葬人2》的拍攝過程非常有趣。」《送葬人2》近期上映。

《送葬人2》。圖/車庫娛樂提供

