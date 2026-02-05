《捕風追影》68歲梁家輝1打30 聯手《封神》此沙化身「西裝暴徒」冷血割喉

《捕風追影》台灣上映 3月27日IMAX同步震撼升級 成龍、梁家輝警匪博弈

目前仍在日本上映中的亞洲 AI 犯罪動作片《捕風追影》再傳好消息！台灣片商鴻聯國際正式宣布，《捕風追影》將於 3 月 27 日登陸台灣，除了2D中文與粵語雙版本外，更是同步推出IMAX版本，帶領觀眾直擊結合高科技犯罪與老派實戰的極限博弈，在大銀幕上全面引爆腎上腺素。

本次透過IMAX頂天立地的大銀幕震撼呈現《捕風追影》火力全開的動作場面與步步進逼的腦力攻防，這堪稱亞洲近十年警匪犯罪電影中相當罕見的規格。

無論是都市街頭的極限追逃、澳門塔頂的高空對決，或是暗巷中的近身搏鬥，皆為 IMAX 大銀幕量身打造。透過高清高亮的畫質與震撼音效，動作戲的速度、力道與細節層次都將被完整放大，帶來極具臨場感的視聽體驗。

67歲梁家輝PK新世代演員 一打三十癲狂廝殺西裝暴徒

由梁家輝飾演氣質冷冽、手段狠絕的幕後首腦傅隆生，不僅展現慢刀割喉般的冷血狠勁，更親自上陣完成 1 打 30 的高強度動作場面，六十七歲依然氣場全開，充分展現老戲骨的壓迫感與存在感。梁家輝率領的小狼團更是片中的一大亮點，《捕風追影》開頭「全員西裝暴徒」的犯罪團隊設定已深植人心，粉絲紛紛敲碗續集能由原班人馬演出。

梁家輝飾演的角色-傅隆生，被形容為「狼王」，而他所收養的養子團，則構成電影中最具矛盾張力的情感結構。其中最受矚目的，莫過於曾在去年《封神第二部》大放異彩的此沙，本次顛覆過往書生形象，留起粗獷鬍一人分飾兩角「熙蒙」與「熙旺」，象徵同一靈魂的兩種極端形態。角色透過父與子的錯位關係層層展開，無論是「狼」無法逃脫的悲劇性宿命，或是這群孩子註定要「誤解愛」的命運，都為電影注入超越類型片框架的情感厚度與思辨空間。

此外，文俊輝飾演的胡楓作為犯罪集團中負責整體行動佈局的戰術策劃者，表面沉穩溫和，實則心思縝密、行動果斷。不僅具備縝密的戰略頭腦，也擁有不俗的近身格鬥與偽裝能力，在洗衣坊一戰中重現成龍經典動作喜劇元素。在反派群像之外，文俊輝與此沙的演出亦為電影帶來新鮮衝擊，令人期待動作新貴演員的興起。《捕風追影》3月27日IMAX 中文版 2D 中粵語版 全台震撼上映，更多消息👉鴻聯國際粉專

