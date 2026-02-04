《他們要殺你》死侍女星單挑「跩哥馬份」解鎖年度最狂死法

被影迷封為「恐怖片教主」的《牠》名導安迪馬希提，即將於今年推出新世代大銀幕鉅作《他們要殺你》（They Will Kill You），結合瘋狂邪教、密室逃脫、懸疑謎案、殘暴虐殺等多重元素，還找來「死侍女星」薩琪畢茲、「跩哥馬份」湯姆費爾頓，以及奧斯卡得主派翠西亞艾奎特聯合主演，保證劇情峰迴路轉、各種死法千奇百怪，血漿狂噴、腦洞大開，尺度直逼肉體極限，讓觀眾感受到睽違許久的大銀幕極限快感，直接預定今年最瘋狂觀影體驗。

由新線影業聯合Nocturna推出的全新電影《他們要殺你》，是一部血腥刺激、高亢狂飆的恐怖動作喜劇爽片，描述一名年輕女子（薩琪畢茲 飾）必須在惡魔邪教操控下的威吉大樓熬過一晚，逃過神秘扭曲的死亡陷阱巢穴，否則就會成為下一個祭品。恐怖片經典《牠》名導安迪馬希提坐鎮監製，與創意十足的導演基里爾索科洛夫攜手合作，打造出宛如一場史詩般的恐怖、驚悚、喜劇之戰，交織著殺戮與邪惡的黑色幽默，更以獨特另類的狂放姿態震撼登場。

《他們要殺你》找來在漫威電影《死侍2》中大殺四方的女星薩琪畢茲、《哈利波特》系列中最廣為人知的反派「跩哥馬份」男星湯姆費爾頓主演，並集結麥哈拉哈羅德、派特森約瑟夫、海瑟葛拉罕，以及曾以《年少時代》奪得奧斯卡最佳女配角獎的演技派女星派翠西亞艾奎特共同演出。

《他們要殺你》。圖/華納兄弟提供

《他們要殺你》由曾勇奪多項影壇奇幻大獎的名導基里爾索科洛夫執導，同時也與艾力克斯李維克共同擔任編劇，製片人是《牠》名導安迪馬希提、芭芭拉馬希提和丹凱根，執行製作人則是羅素阿克曼、約翰索恩菲爾德、卡爾漢普、艾力克斯李維克和基里爾索科洛夫。

幕後創意團隊包括攝影指導艾薩克鮑曼，製作設計傑瑞米里德，剪輯路克杜蘭，服裝設計尼爾麥克林和視效總監馬可史密斯。配樂是卡洛斯拉斐爾里維拉，音樂總監是安翠雅馮傅斯特，以及選角指導是李察德利亞。由新線影業聯合Nocturna出品的《他們要殺你》，將於3月在台上映。

