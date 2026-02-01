《愛的戀習生》首映女神齊聚 babyMINT 粼粼、許紫柔、Anita等電暈全場

《愛的戀習生》於近日盛大首映，現場星光熠熠，除了許紫柔、Anita、babyMINT粼粼、夏菈、Robert洪仕晟、77Ke 柯棨棋等主演陣容出席映後分享，更邀來華研女團 babyMINT丞妘主持活動，為團長粼粼助陣。近期才與Anita以兄妹唱跳組合正式出道的Ivan，以及新生代歌手 JUD 陳泳希也驚喜現身，與在場眾多粉絲一同見證這部「最貼近Z世代日常」的電影誕生。

校花出身的許紫柔，在《愛的戀習生》飾演清新開朗的女主角「安蘿伊」，坐擁40萬IG粉絲的她，近期逐漸在各類影視戲劇作品中嶄露頭角。被問到如果能選擇演出《愛的戀習生》任一角色，紫柔幽默回答：「想要挑戰『國民女神Ada』！我也想要有那種很跩的眼神！」

在電影中飾演渴望認同的透明系女孩「關心」的 Anita，則擄獲觀眾的心疼不捨，她坦言「每次演完哭戲都走不出來」。被觀眾問到未來想嘗試哪種類型的角色，外型嬌小可愛的Anita 竟說：「我想演壞人！」直言「想要演那種有打戲的角色」，過於強烈的反差引起台下一片驚呼：哪有這麼萌的反派！

來自女團 babyMINT 的粼粼則表示，未來想要挑戰「武打俠女」的角色類型：「我心中總有一個想像，是我騎著馬在原野上往前衝的畫面！」她飾演的「小六」因率性又帥氣的個性而被觀眾選為「全劇最喜愛的角色」。粼粼坦言，雖然自己本身和小六滿像的，但也在拍攝過程中挖掘出更多不一樣面向的自我，直呼「表演真的很有趣」。

《愛的戀習生》。圖/原創娛樂提供

電影首映會現場還特別準備了告白箱，讓粉絲投遞心意給台上演員，在電影中作為笑點擔當的新生代唱作人 77ke 自稱「國民綠葉」，抽出一封油膩情話告白信「剛剛放的屁很響，但沒有想你那麼想」讓全場笑翻。在社群媒體上以健身日常打出知名度的 KOL Robert 則抽到粉絲指名要看他秀肌肉，但他表示今天穿得太多、不方便展示，露身材的部分還是「網路限定」。

《愛的戀習生》集結Z世代自媒體創作者、舞者與歌手共同演出，並融合偶像練習生與KOL人氣競爭等題材，在觀眾熟悉的校園戀愛類型中另闢嶄新路徑，於社群媒體上引起學生族群的討論熱潮。監製羅佩儀表示，電影中的所有演員都是「第一次演戲」，從網路影集走向大銀幕，其實是盼望這群優秀的新世代藝人能被更多觀眾看見與支持。

《愛的戀習生》講述在偶像們聚集的「K-DOL學院」裡，自信滿滿的Sky、天真活潑的安蘿伊，以及總是溫柔陪伴的解星海，三人之間的關係，隨著夢想與愛情的衝突越來越複雜。電影邀集台灣人氣青少年KOL與泰國男團偶像跨界主演，生動呈現Z 世代在自媒體世界中的挑戰與奮鬥，電影於1月30日上映，更多資訊👉「愛的戀習生」官方粉絲專頁

《愛的戀習生》Anita 哥哥 Ivan 到場支持妹妹新作，兄妹唱跳雙人組甫出道人氣正盛。圖/原創娛樂提供

《愛的戀習生》Anita（左）與粼粼在電影中飾演友達以上的好姊妹，戲外互動同樣可愛親近。圖/原創娛樂提供

《愛的戀習生》人氣女孩許紫柔近期力拼演員之路，許願挑戰「跩妹角色」。圖/原創娛樂提供

《愛的戀習生》台灣女團 babyMINT 獻唱電影插曲，全員熱情出席首映會。圖/原創娛樂提供

《愛的戀習生》粉絲指名 Robert 現場秀肌肉，超展開告白掀全場爆笑。圖/原創娛樂提供

《愛的戀習生》新生代歌手 JUD 陳泳希驚喜現身參加好友粼粼「電影出道」。圖/原創娛樂提供

《愛的戀習生》。圖/原創娛樂提供