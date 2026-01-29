《太空超人》繼《芭比》後美泰兒再發威 尼可拉斯葛拉辛「大肌肌」帥出新高度

繼《Barbie芭比》真人版電影風靡全球之後，美泰兒又一經典IP即將搬上大銀幕，大家童年的回憶，《太空超人》(MASTERS OF THE UNIVERSE)真人版電影預告驚喜曝光。

超級英雄的始祖，擁有無限力量的天選之人，《太空超人》今年六月即將帶著他著名的「力量之劍」，重返伊坦尼亞奇幻國度大戰死對頭骷髏王。史詩規模的世界觀、磅礡動作場面與充滿情感張力的角色刻畫，這部備受期待的超英鉅作，宣告太空超人正式重返大銀幕，為全球觀眾揭開一場跨越命運與宇宙的英雄傳奇。

《太空超人》自1980年代推出以來，便以獨特的奇幻科幻世界觀與鮮明角色成為流行文化經典。故事描述平凡的亞當王子，在獲得「力量之劍」後，能化身為宇宙中最強大的男人，太空超人，挺身對抗邪惡勢力，守護伊坦尼亞與整個宇宙。

本次真人版電影，將以更成熟、宏大的敘事角度，重新詮釋這段家喻戶曉的英雄起源。飾演太空超人的尼可拉斯葛拉辛，為近期好萊塢最火燙的超新星之一，因演出《王室緋聞守則》中的深情同志角色而一炮而紅，這次為了《太空超人》大量增肌，超壯碩的身材簡直判若兩人！電影其他重量級卡司還包括飾演骷髏王的傑瑞德雷托，以及飾演太空超人戰友鄧肯隊長的伊卓瑞斯艾巴。

《太空超人》故事講述在與力量之劍失散長達15年後，亞當王子循著力量之劍的指引，重返伊坦尼亞，卻發現家園早已在邪惡的骷髏王殘暴統治下支離破碎。為了拯救家人與世界，亞當必須與最親密的盟友蒂拉以及鄧肯隊長（武器大師）攜手並肩，並接受自己的真正命運，化身為宇宙中最強大的男人：「太空超人」。2026年6月3日正式上映。

《太空超人》。圖/索尼影業提供

