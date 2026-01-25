《幸福之路》張震被8歲女兒一句話點醒：移動一下，故事就不同了

金馬獎影帝張震主演的得獎感人力作《幸福之路》，將於 1 月 29 日全台溫暖獻映。片中張震以真摯內斂、充滿人生重量的演技，塑造一位在殘酷現實中為家庭苦撐的外送員父親，讓觀眾看見最平凡、卻也最動人的父愛身影，被網友讚賞是繼《當幸福來敲門》之後，又一直擊人心的父女情感動之作。

《幸福之路》曝光終極版預告，片中張震與飾演女兒的魏愷樂溫柔互動成為一大亮點——張震問女兒為何拍了這麼多照片？她將拍立得照片順序輕輕挪移，靦腆笑說：「移動一下，故事就不同了。」一句童言童語，道出全片最動人的情感核心，暖心畫面瞬間戳中淚腺。

《幸福之路》榮獲本屆金馬獎最佳男主角、最佳新導演、最佳原創電影音樂三項大獎肯定，為韓裔加拿大導演勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）將自身短片延伸改編的首部劇情長片。張震在片中極為放鬆卻後勁強烈的演出，被影評盛讚「再創演技巔峰」，不僅讓他抱回第 2 座金馬影帝，也一舉入圍美國獨立精神獎最佳主角，國際口碑持續發酵。

張震飾演長年在紐約打拼的外送員盧家成，終於盼到分隔多年的妻女抵美團聚，卻在短短 48 小時內接連遭遇人生重擊。片中與張震飾演父女的童星魏愷樂是翁滋蔓的外甥女，拍攝時年僅8歲，是導演勞埃德李崔在紐約歷經數月試鏡、千挑萬選找到的「天選之人」，魏愷樂是完全的素人，卻展現超齡專注力與自然情感，導演大讚：「她沒演過電影，卻從不抱怨、非常專業。這個角色如果不成功，電影也不會成功，所以一開始我非常緊張，後來我知道沒有選錯人，她用自己的視角看世界，那正是我心中『雅雅』該有的樣子。」

《幸福之路》。圖/甲上娛樂提供

張震也對這位小演員讚譽有加，分享兩人合作的難忘時刻：「小朋友的視角真的跟我們大人很不一樣，她拍的照片都很棒，尤其是我們走在公園、鴿子飛起的畫面。」原來片中由雅雅拍攝的拍立得照片，全都出自魏愷樂之手，劇組更貼心地將她拍下的照片收集成冊分送給大家，張震也珍藏了一本，「裡面全都是她拍的照片，真的很有天分。」

此外，導演勞埃德李崔也透露，張震在極短時間內就完成角色轉換。為貼近角色狀態，張震在開拍前每天跑步瘦身、觀察紐約外送員的工作日常；正式開拍當天，他剪了頭髮、素顏現身片場，與過往銀幕形象判若兩人，讓導演印象深刻：「短短一個禮拜，他就完全變成另一個人。那一刻我就知道，張震已經準備好成為盧家成了。」

《幸福之路》張震（左）與飾演女兒的魏愷樂溫柔互動成為一大亮點。圖/甲上娛樂提供

張震則表示，自己一拿到劇本就深受打動，尤其角色所處的人生階段與心境，與他產生強烈共鳴，也特別喜歡電影所傳遞的正能量——「努力打拼、不輕言放棄夢想，還有在困境中依然保有一顆溫暖的心。」

《幸福之路》描繪外送員盧家成（張震 飾）在紐約街頭奔波維生，終於迎來妻子思語（陳法拉 飾）與女兒雅雅（魏愷樂 飾）團聚，卻在短短 48 小時內接連遭遇車輛失竊、租屋詐騙等突如其來的打擊，剛萌生的安穩生活瞬間瓦解。為了在家人面前撐起一片天，他被迫一次又一次走向現實的灰色邊緣……。《幸福之路》將於 1 月 29 日全台溫暖上映，邀請觀眾一同走進這段關於希望、毅力與動人父女情的追尋幸福之旅。更多電影資訊，請鎖定甲上娛樂官方社群平台。

韓裔加拿大導演勞埃德李崔（左）將自身短片延伸改編首部劇情長片《幸福之路》。圖/甲上娛樂提供

《幸福之路》。圖/甲上娛樂提供

《幸福之路》張震（左）與飾演女兒的魏愷樂有許多精采對手戲。圖/甲上娛樂提供

《幸福之路》。圖/甲上娛樂提供

《幸福之路》導演給魏愷樂的任務就是拍各種照片。圖/甲上娛樂提供

魏愷樂的童言童語，道出《幸福之路》最動人的情感核心。圖/甲上娛樂提供

《幸福之路》。圖/甲上娛樂提供