《總統的蛋糕》海珊總統下令全班獻蛋糕 9歲女孩的「尋糖」生存戰

★2026奧斯卡金像獎國際影片伊拉克代表，黑馬挺進國際影片前15強

★2026美國導演工會獎電影類最佳導演首部作品入圍

★2025坎城影展金攝影機、 導演雙週觀眾票選雙項大獎

《總統的蛋糕》(The President's Cake)故事講述，1990 年的伊拉克，戰火與制裁讓城市像被抽乾色彩，物資稀缺到連糖都成了奢侈。此時，總統海珊卻下令全國為他慶生，每個班級都必須獻上一個蛋糕，否則將面臨難以想像的懲罰。

九歲的拉米雅完全沒料到，自己竟被抽中負責這項任務。她與祖母相依為命，家裡連麵包都難得製作，更別提華麗的蛋糕。為了避免全班遭殃，她抱著心愛的公雞，跟著祖母踏上前往城鎮的旅途，以為只是去收集材料，卻沒想到等待她的是更加複雜、充滿未知的冒險。

在動盪的城市中，她看見大人們為了生存而變形的面孔：有人善良，有人狡詐；有人願意幫忙，也有人會在轉身間將你推入危險。迷路、失散、受騙、又意外遇上好心的陌生人——拉米雅的世界被重新攪拌，她第一次明白「信任」與「背叛」的距離近得讓人心驚。而在混亂的夾縫中，孩子之間的友情、祖母的溫暖，以及那隻公雞持續陪伴的力量，像荒地裡冒出的嫩芽，提醒著她：即使獨裁的陰影籠罩，人心依然能亮出微光。

《總統的蛋糕》導演哈桑哈迪(Hasan HADI)自編自導首作，取材自童年記憶，於伊拉克實景拍攝，真實呈現美索不達米亞的風土。素人演員純粹自然，孩童眼中的天真與銳利更帶著阿巴斯式光芒——一段由甜味開場、在現實中回甘的勇氣旅程。2月26日(四)上映。

《總統的蛋糕》。圖/光年映畫提供

