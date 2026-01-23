《重返沉默之丘》28國驚悚開跑 男主爆料：怪物皮囊下藏著「絕世美女」

億萬票房恐怖經典《沉默之丘》正宗電影續作《重返沉默之丘》（英文片名：Return to Silent Hill），改編自恐怖遊戲《沉默之丘2》，也是《沉默之丘電影系列》第三部電影。本片在1月23日在台與美國同步上映，21日晚間台北樂聲影城舉辦盛大首映會，儘管天氣寒冷，仍不減影迷熱情，現場湧入數百位觀眾共襄盛舉。

《沉默之丘》首映會現場特別打造沉浸式電影布景，還原《沉默之丘》中陰鬱詭譎的世界觀，讓觀眾一踏入現場，彷彿瞬間走進迷霧籠罩的沉默之丘，詭異氣氛瀰漫全場。《重返沉默之丘》將於2026年1月23日全台戲院與全美同步上映。

首映會現場更邀請 Coser 扮演系列中最具代表性的經典角色護士與三角頭，造型高度還原、細節逼真，妝容與服裝搭配昏暗燈光與場景設計，使整個首映會宛如一場真實的沉默之丘體驗，讓不少影迷一看到就直呼，「真的太像了！」、「完全是從電影裡走出來的！」，也吸引大量觀眾搶著合影留念。

有影迷興奮表示：「這樣的首映會很有誠意，對電影更期待了！」在寒流來襲的夜晚，《重返沉默之丘》首映會仍以滿滿人潮與高張力氛圍，除了視覺震撼，現場也特別準備了兩款 CANDY POPPY 爆米花，巧克力燕麥奶和鄉村墨西哥口味的紅黑搭配，結合沉默之丘「裏世界」的氛圍，讓影迷在感受高壓恐怖氛圍之餘，也能享受滿滿的沉浸體驗感。

《重返沉默之丘》首映會。圖/車庫娛樂提供

包含台灣在內，《重返沉默之丘》1月23日在美國、英國、加拿大、香港等28個國家和地區同步上映，特別的是中國也在同步上映的名單之中，這是《沉默之丘》系列電影首度登上中國大銀幕，讓中國粉絲無比驚喜。《重返沉默之丘》也登上中國影視網站「豆瓣」的「2026最值得期待外語電影」排行榜第五名，名次甚至超越《蜘蛛人：重生日》跟《穿著Prada的惡魔2》。《重返沉默之丘》擁有如此盛大的上映規模，看得出製作公司對這部暌違二十年的《沉默之丘》續作寄予厚望。

美國男星傑瑞米爾文（Jeremy Irvine）在《重返沉默之丘》裡飾演男主角「詹姆斯」，他表示，片中的怪物都是由真人扮演的，像「護士」們其實是一整個塞爾維亞芭蕾舞團，至於「無臂人」（The Armless）則有一件讓他印象深刻的趣事。傑瑞米爾文說：「那是我小時候在玩遊戲時遇過最可怕、最噁心的怪物之一。結果她摘下頭套，頭套底下竟然是一位非常美麗的義大利舞者，一位絕世美女。」

《重返沉默之丘》。圖/車庫娛樂提供

英國新銳女星伊薇坦普爾頓（Evie Templeton）因為在Netflix影集《星期三》第二季飾演「艾格妮絲」而獲得全球知名度，這次她在《重返沉默之丘》裡飾演神秘的小女孩「蘿拉」，是詹姆斯在沉默之丘中遇到的角色之一，值得一提的是，她在原作遊戲《沉默之丘2》的重製版中也為同一個角色配音。伊薇坦普爾頓表示，蘿拉是個很酷的角色，很開心能夠扮演她，「她性格複雜，融合了各種不同的元素。歸根究底，她是個害怕的小女孩，在尋找朋友，感到迷惘和被遺棄，但同時，她又很調皮搗蛋，喜歡捉弄詹姆斯。」《重返沉默之丘》將於2026年1月23日全台戲院與全美同步上映。

