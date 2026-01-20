《四人行，不行》鄰居的床戲聲太吵怎麼辦？孔曉振乾脆邀來吃飯

★ 西班牙獲獎名作改編，幽默又挑逗人心的爆笑性喜劇。

★ 勇奪南韓新片票房冠軍，觀眾紓壓好評：「笑到肚痛，哭到暖心！」

★ 河正宇、孔曉振、金東旭、李荷妮同台飆戲，精彩絕倫的表演盛宴。

★ 超乎想像的大膽對話，挑戰對婚姻、慾望與界線的無限想像。

★ 一場風雨欲來的餐桌互動，揭露眾人婚姻中的矛盾、慾望與不安。

★【MOVING異能】【暴風圈】配樂大師Dalparan打造動聽配樂。

★【與神同行】河正宇自編自導自演，媒體盛讚：「河正宇導演生涯最佳作品！」

★ 勇奪倫敦東亞電影節LEAFF榮譽獎，影展盛讚：展現河正宇的感性與才華。

樓上激情衝撞，樓下聽到發浪

《四人行，不行》(The People Upstairs)故事講述，當往日火熱的婚姻悄然冷卻，貞雅（孔曉振飾演）與賢秀（金東旭飾演）只剩下平淡乏味的日常。可是每到夜晚，樓上金老師（河正宇飾演）與秀京（李荷妮飾演）傳來的各種激情聲響，不僅打亂了樓下這對夫妻的寧靜，也喚醒了他們心底蠢蠢欲動的好奇與慾望。

出於禮貌，貞雅邀請樓上夫妻共進晚餐。原本以為只是一次客套聚會，卻意外演變成一場笑料百出又充滿暗示的邂逅。當樓上夫妻提出令人措手不及的提議後，每一次的眼神挑逗、話語暗示與肢體試探，都在悄悄試探四人的道德界線。隨著晚餐進入高潮，秘密與慾望在餐桌上悄然交錯，尷尬與刺激齊飛，而這場看似平常的晚餐，最終將引爆成什麼意想不到的激情與混亂？2月6日上映。

勇奪新片票房冠軍，挑逗人心的爆笑性喜劇

某天，如果你決定和每天製造樓層噪音的樓上鄰居坐下來吃頓晚餐，事情真的只會停留在「抱怨」或「道歉」這一來一往之間嗎？還是，你其實根本不想知道，那些夜晚傳來的「激情」聲音，到底是怎麼來的？由演技派男星河正宇自編、自導、自演的性喜劇《四人行，不行》，正是從「樓層噪音」這個人人有感、卻又最不想深究的生活困擾出發，然後一路失控、歪樓，演變成一場尺度愈來愈大、話題愈聊愈母湯的成人之夜。電影不只大膽、直接又開放，更刻意踩在尺度線上反覆試探，用笑聲包裝尷尬，用玩笑逼出真心，讓觀眾在笑到捧腹的同時，可能還會突然發現怎麼有幾句話，似乎就是在說自己？！

本片故事描述每天夜裡，樓上夫妻（河正宇、李荷妮飾演）那過度「激情又賣力」的樓層噪音，讓樓下夫妻（孔曉振、金東旭飾演）長期受到干擾、情緒瀕臨崩潰，最終促成一場原本只想「坐下來好好談談」的晚餐邀約。沒想到一坐下來，話題就開始變調，從居家擺設、相識過程、生活習慣，聊到婚姻、性愛、慾望，甚至是彼此心裡那平常絕對不會說出口的想法。透過一個空間、一個夜晚，四位成年人輪流失守，讓彼此的關係在玩笑話與真心話之間不斷翻盤，最後徹底失控，演變成一場難以預料的情感修羅場。

全片的迷人之處，在於幾乎不靠任何外在事件，而是完全仰賴「對話」本身製造張力。從一開始的客套寒暄、假裝冷靜，到愈聊愈多、愈分享愈辛辣的告白，每句你來我往，都像是精心設計的心理試探。讓原本一場針對噪音的對質，成為一場成年人對婚姻、性愛、慾望與關係底線的赤裸對談。河正宇演而優則導，顯然更懂得怎麼運用喜劇讓人卸下心防，一方面會先因為笑料而放鬆警惕，下一秒卻又將被某句台詞正中要害。

除了河正宇之外，本片還集結孔曉振、金東旭、李荷妮三位演技派卡司共同主演，讓這組合就像一顆不定時炸彈。孔曉振與金東旭飾演的樓下夫妻，把現實婚姻中最疲憊、最火大、也最讓人點頭如搗蒜的狀態完整呈現，從互相挖苦、翻舊帳，到某個瞬間突然流露出的熟悉默契，笑點與心酸齊飛。河正宇與李荷妮則以近乎「來亂的」姿態闖入這段關係，李荷妮顛覆既有形象，化身冷靜到讓人不安的心理治療師；河正宇則毫不避諱把自己演成愛撩妹、愛試探、笑裡藏刀的危險人物，他成功地一邊當導演，一邊精準掌握住全片既壞壞卻迷人的喜劇節奏。

四位演員在密集又高速的台詞攻防中火花四射，讓整部電影宛如一場緊張又好笑、讓人屏息以待的成人即興劇場。即使故事幾乎發生在同一個室內空間，觀眾卻完全沒有喘息的餘地。美術與空間設計同樣暗藏巧思，從室內擺設、燈光配置到牆上的藝術作品，也將映照出角色之間的距離與心理狀態。值得一提的是，河正宇本身也擁有畫家身分，片中出現的藝術作品全數出自他手筆，在寫實與荒謬之間游移，營造出一種「成人童話」般的氛圍，看似輕盈，卻暗藏鋒芒。

毫不保留的對白，輔以演員們火力全開的演出，也讓本片成功引爆話題。不僅受邀參加釜山影展「今日韓國電影－特別首映」單元，以挑釁又好笑的調性，把成年人最私密的話題直接端上檯面，獲得一致好評，隨後更入選倫敦東亞電影節，並讓河正宇榮獲表彰對電影藝術地位提升有卓越貢獻人士的「LEAFF 榮譽獎」，影展方並盛讚「完美展現出河正宇的感性和才華」。電影在南韓上映後，也一舉奪下新片票房冠軍，並在「NAVER」拿下9.48高分、「CGV」獲得91%金雞蛋指數，觀眾更力讚：「這根本是用笑聲在戳人心臟！」「台詞一句比一句狠！」「四個人坐著聊天，卻比動作片還刺激！」

《四人行，不行》徹底翻轉「鄰居」這個再普通不過的關係，也把「樓層噪音」這件小事，一路放大成一場成人級的心理與慾望亂鬥，將會是一部讓你笑著進場、卻愈看愈坐立難安的性喜劇。同時，這也是部在笑聲背後，不斷讓你思考「我們真的了解身邊最親近的人嗎」的電影。婚姻到底是避風港？還是精心維持的表演？當真心被迫攤在餐桌上，誰還能全身而退？值得台灣觀眾走進戲院，親身感受那場失控卻迷人的情感震盪。2月6日上映。