《爆彈》伊藤沙莉x坂東龍汰 跑遍東京賭命拆解都市噩夢

電影《爆彈》改編自吳勝浩所著的同名暢銷推理小說，去年十月底於日本上映好評不斷，至今持續熱映中，截至上周累計票房已突破三十億日圓大關，同時也是日本獎季演技類、技術類多項大獎的大熱門。

全片除了山田裕貴、染谷將太、渡部篤郎等人飾演的警官，在審訊室與飾演炸彈客嫌疑犯的佐藤二朗之間一來一往的精采鬥智交鋒；由伊藤沙莉和坂東龍汰飾演，在東京街頭各地奔走、涉險尋找炸彈的基層警察也是全片的一大亮點，兩人不時在嚴肅案件中穿插的詼諧對白，也為整部電影增添了一絲幽默趣味。對於此次和坂東龍汰搭檔，伊藤沙莉表示：「私底下的坂東龍汰是個非常開朗活潑的大男孩，所以片場氣氛並不緊張，我們經常一起討論表演的方向，有時就像是片中的倖田與矢吹一樣，一邊認真完成工作，一邊輕鬆相處。」

同時，伊藤沙莉也大讚山田裕貴和佐藤二朗之間的諜對諜場景，「他們兩人的台詞都很長、語速很快，我在一旁看著都忍不住想他們到底何時才會喘口氣！這是我沒有嘗試過的表演方式，對我而言也是非常寶貴的觀摩經驗！」本片由擅長大場面懸疑題材的導演永井聰執導，他表示自己身受原著小說的震撼，因此一收到製作人的邀請便二話不說答應加入，「我們每個人心中都存在著負面情緒，有很多想說卻不該說出口的話，我們可能會為了維持關係保持沉默，而這部作品卻直接地揭露了潛藏人心的黑暗，深深觸動了我，我期盼這會是一部可以回應這個時代的重要作品」《爆彈》1月16日在台上映。

《爆彈》。圖/天馬行空提供

一名酒後鬧事被帶回警局的男子鈴木，自稱突然有了感應，他準確預告了秋葉原的爆炸案，並撂下「從現在開始將有三回合的爆炸」。緊接著，街頭陸續出現爆炸聲與哀鳴，東京陷入恐懼的連續爆炸案件。炸彈被安置在哪裡？目的又是什麼？鈴木到底是誰？一連串撲朔迷離的謎團隨著爆炸案而展開，為了查出真相，警方找來談判專家，然而此刻嫌犯卻和警方玩起了一場猜謎遊戲。每一句話都是提示，每一個挑戰都是倒數，這場爆炸案猶如密室中的解謎遊戲，帶領警方在東京街頭展開一場追逐炸彈的生死鬥。

憑本片電影票根，就有機會抽中木馬文化出版之「電影書衣版中文原著小說」壹本。更多資訊👉天馬行空粉絲團

《爆彈》。圖/天馬行空提供

《爆彈》。圖/天馬行空提供

《爆彈》。圖/天馬行空提供

《爆彈》。圖/天馬行空提供

《爆彈》。圖/天馬行空提供

《爆彈》。圖/天馬行空提供

《爆彈》。圖/天馬行空提供

《爆彈》。圖/天馬行空提供