《天眼浩劫》特技界奇才導演掌鏡 傑森史塔森最強後援曝光

2026年新春強片席捲而來，外媒ScreenRant與數據分析公司Diesel Labs合作，揭露哪幾部新片獲得最高的網路聲量，由《天劫倒數》《全面攻佔3：天使救援》導演雷克羅曼沃執導、巨星傑森史塔森主演的全新動作鉅片《天眼浩劫》（原文片名：Shelter）名列榜單，顯見觀眾們對本片超高的期待值！《天眼浩劫》2月6日全台大銀幕上映。

被封為「地表最帥光頭」的傑森史塔森行程滿檔，在Instagram上不只有他在片場戰鬥的英姿、現身時裝周的帥氣模樣，還有帶著家人親臨F1現場觀賽的溫馨照片。近期他也在社群媒體PO出《天眼浩劫》的幕後照，傑森史塔森這回挑戰前英國皇家海軍陸戰隊的菁英殺手角色，畫面中矯健的身手和好身材讓網友直呼「太帥了！」「根本就像真的特種部隊！」除此之外，對史塔森的粉絲們來說還有另一個好消息，前年春節席捲全台、全球賣座超過50億台幣票房的《蜂刑者》據傳續集也已拍攝完畢，2026有望成為傑森史塔森事業豐收的一年。

以《愛是您・愛是我》《真愛每一天》裡頭的英倫紳士形象深植人心的實力派演員比爾奈伊這回在《天眼浩劫》中出演反派，在訪談中他除了表達能與曾獲奧利佛、東尼、艾美獎的劇中演員哈里特沃特爵士合作的興奮之情外，也透露自己其實早就想嘗試動作片，未來甚至有機會主演動作鉅片：「以前人們會問『比爾，你還剩下什麼？你想做什麼？』我總是開玩笑說『你知道，我的動作片生涯早就該開始了。』後來我換了個美國經紀人，他笑了，但也想『有何不可？』所以我現在正在洽談拍一部動作片，由我來扮演那個顯然不太可能的英雄。」

除了堅實的演員陣容外，《天眼浩劫》的幕後團隊也相當不容忽視。導演雷克羅曼沃出身特技界，曾執導《限時翻供》《全面攻佔3：天使救援》《天劫倒數》等多部叫好又叫座的精彩作品。而原聲帶的部分則找來曾為《睡魔》《神鬼認證：傑森包恩》《無名弒》等多部電影配樂的艾美獎提名作曲家大衛巴克利，替《天眼浩劫》打造專屬配樂。《天眼浩劫》2月6日全台大銀幕上映。

《天眼浩劫》。圖/車庫娛樂提供

《天眼浩劫》。圖/車庫娛樂提供

《天眼浩劫》。圖/車庫娛樂提供