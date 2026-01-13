《藍色男孩事件》法律管不到的她們 一場關於「我是誰」的法庭辯證

《藍色男孩事件》(The Blue Boy Trial) 故事講述，1960年代，日本經濟快速起飛，政府為了即將到來的東京奧運，更決心大刀闊斧整頓社會風氣，訂立了一條反賣淫法，加強掃黃，嚴格取締街頭性工作者。然而，這條法律只針對女性，讓跨性別工作者有漏洞可鑽，他們被稱之為「藍色男孩」。警察礙於法律無法對付這些「藍色男孩」，轉而向為他們進行變性手術的赤誠醫生（山中崇 飾）開刀，將其依「違反優生保護法」的罪名逮捕。

為了替赤誠醫生辯護，律師狩野（錦戶亮 飾）四處奔走，拜託曾接受赤誠醫生手術的「藍色男孩」出庭作證。她們有些人仍在風塵中打滾，有些人卻早已過上平凡踏實的新生活。在法庭上三名證人在一問一答攻防間，從「手術是否合法？」「真正的幸福是什麼？」到「我究竟是誰？」，堅定的身影為全日本帶來一場震撼教育。3月13日上映。

跨性導演攜手跨性演員，共同還原上世紀日本人權史上著名審判

本片靈感來自六零年代的真實審判事件，由近年備受矚目的跨性別導演飯塚花笑原創企劃，找來跨性別演員中川未悠主演，這也是中川未悠首次演出影劇作品，初次演出就挑大樑飾演女主角，成功演繹出跨性別者在那個保守時代下的美麗與哀愁。導演飯塚花笑坦言，身為一名跨性別者，自己在青少年時期開始探索自我認同時，第一次認識了這起案件，並對現存關於這場審判的法庭紀錄印象深刻，「當我讀著那些出庭者的心聲，我便強烈地感受到，無論如何我都要將這段歷史拍成電影。」

儘管歷史紀錄有限，電影當中八成的故事情節也都是虛構的，但劇組仍在史實的基礎下，詳細地研究了當時審判的資料，從週刊雜誌到相關人物的採訪，力求真實地還原當時這群女性在那個時代的生活樣貌。此外，本片也找來實力派人氣演員錦戶亮、山中崇參與演出，共同還原這場當年震撼日本社會的重大審判。本片也繼入選東京影展特選單元之後，上映首日便獲得日本專業電影網站評選為滿意度第一名。

《藍色男孩事件》。圖/天馬行空提供

她首次演戲便飾演女主角，細膩詮釋法庭上的動人身影獲青睞

導演飯塚花笑表示，企劃一開始便決心要啟用跨性演員擔任主角，「我認為在那個時代，如果不是跨性別成員，很難真正表達出跨性別者的心聲。為了增強影片的真誠和真實感，這是必要的決定。」因此劇組舉辦了公開徵選會，歷經層層關卡，最終由從未有演出經驗的中川未悠脫穎而出，取得了女主角小幸這個角色。導演飯塚花笑表示，當時在試鏡女主角小幸出庭作證的戲時，深受中川未悠真摯動人的表演感動，「她將自己內心的想法和同為跨性別者的經歷融入台詞中，如果不是她，法庭上那段很長的獨白戲就不會如此觸動人心。」

對於此次演出，中川未悠也感性表示，片中許多台詞都讓她相當有共鳴，特別是早已過上平靜生活的小幸，一度對於站出來作證，將自己暴露於大眾視野之下感到猶疑與恐懼的心情，「我非常能體會小幸的心情，我當時接到紀錄片《成為女人》拍攝邀約時的掙扎也跟她一樣，但我最終還是答應了，因為我希望我能成為這個群體的一道光，帶給更多和我一樣的人一些勇氣。」3月13日上映。

《藍色男孩事件》。圖/天馬行空提供

《藍色男孩事件》。圖/天馬行空提供

《藍色男孩事件》。圖/天馬行空提供

《藍色男孩事件》。圖/天馬行空提供

《藍色男孩事件》。圖/天馬行空提供

《藍色男孩事件》。圖/天馬行空提供